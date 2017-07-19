ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Сенатский юридический комитет запросил в письме министерству внутренней безопасности США дополнительную информацию о лоббисте Ринате Ахметшине, который присутствовал на встрече сына президента США Дональда Трампа и российского адвоката Натальи Весельницкой в июне 2016 года.

Встреча Трампа-младшего и Весельницкой оказалась в центре внимания СМИ и политиков в США в связи с расследованием предполагаемого "вмешательства РФ" в выборы в США и "российских связей" окружения Трампа.

"Для того чтобы комитет определил достоверность документов Рината Ахметшина и более полно понял его иммиграционное досье, пожалуйста, ответьте на следующие вопросы: "Подавал ли Ахметшин заявление на какую-либо визу США?… Какая категория визы была запрошена?", — говорится в письме комитета.

Комитет также запросил информацию о том, было ли когда-либо Ахметшину отказано в выдаче визы, и, в случае положительного ответа, по каким причинам. Сенаторы запросили документы, связанные с трудовой деятельностью лоббиста в США, а также его заявления на иммиграционные и неиммиграционные визы.

Старший сын президента США Дональда Трампа стал участником очередного политического скандала в США. СМИ узнали, что в 2016 году Трамп-младший встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, у которой якобы были "связи в Кремле" и которая обещала передать ему компромат на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Сам Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. По его словам, на встрече обсуждалась проблема усыновления детей, что и было целью беседы, а информация о наличии компромата была использовано лишь как предлог для встречи.

Весельницкая сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль не имеет никакого отношения к Весельницкой и никогда не был с ней в контакте, а все происходящее в политическом истеблишменте США сравнил с затянувшимся сериалом.