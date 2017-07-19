Адвокат Весельницкая в 2016 году уже пыталась выступить в конгрессе США

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Адвокат Наталья Весельницкая заявила, что в 2016 году уже пыталась выступить в конгрессе США и рассказать о том же, о чем планировала поговорить с Дональдом Трампом-младшим, но повестка была изменена.

"Я с большой готовностью расскажу обо всем, что я хотела сказать господину Трампу, что я хотела сказать в прошлом году в конгрессе – и повестку изменили. Вообще все, что мне известно о том, каким образом миллионы денег заходили в Россию и уходили миллиардами, при этом с них не платились налоги. А вот куда они шли – это уже вопрос к правоохранительной системе США", — сказала она в интервью RT

New York Times ранее сообщила, что Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об адвокате, якобы заманившей сына Трампа на встречу.

Трамп-младший сказал NYT, что на встрече "быстро выяснилось, что у нее нет значимой информации", и стороны перешли к проблеме усыновления детей — это и было целью беседы, а якобы наличие компромата стало лишь "предлогом для встречи". Он заявил позже, что Весельницкая "не была российским чиновником" и "не имела никакой информации, а хотела говорить об усыновлении и законе Магнитского". Сама Весельницкая ранее опровергла, что предлагала компромат на Клинтон.

Позже Трамп-младший выложил переписку с музыкальным критиком Робом Голдстоуном, который организовал встречу. По словам сына президента, Голдстоун передал ему просьбу о встрече от российского певца Эмина Агаларова, с которым был знаком с 2013 года. В опубликованной переписке Трамп-младший отвечает Голдстоуну: "Если это то, о чем ты говоришь (информация о Клинтон), то мне это нравится". Сам Голдстоун ранее заявил, что Весельницкая сообщила ему о наличии у нее информации о возможных незаконных взносах в пользу избирательной кампании Хиллари Клинтон.

"Я вообще не знаю этого человека. Я понятия не имею, откуда этот человек, судя по тому что это всего лишь музыкальный продюсер, как оказалось… Я могу это просто объяснить с человеческой точки зрения, что это человек, который привык продавать, продвигать какую-то идею, какой-то товар – вот он решил меня таким товаром сделать и продвинуть. Как ему можно было заставить или убедить кого-то организовать", — ответила Весельницкая RT на вопрос о Голдстоуне.

"Я вообще понятия не имела, что какие-то будут ещё посредники. Это была частная просьба", — добавила она.