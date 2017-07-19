Сенат США проголосует по отмене Obamacare, несмотря на вероятность неудачи

ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Сенат США проголосует по отмене реформы здравоохранения Obamacare, несмотря на высокую вероятность неудачного исхода голосования, заявил лидер республиканского большинства в палате Митч Макконнелл.

Голосование состоится "в начале следующей недели", заявил Макконнелл, которого цитирует издание Politico.

В настоящий момент у республиканцев недостаточно голосов, чтобы отменить Obamacare — это решение поддерживают лишь 49 республиканца, а трое республиканцев против, как и все 48 демократов. Решение Макконнелла — средство давления на несогласных республиканцев. Партийная и фракционная дисциплина в сенате недостаточно жестка, чтобы заставить сенаторов голосовать тем или иным образом. Однако если они пойдут против воли партии, теоретически им придется объясняться с избирателями, а также с лоббистами и НПО, которые поддерживают республиканскую повестку.

Первоначально руководство республиканцев намеревалось принять законопроект, который заменит Obamacare, но не смогло заручиться поддержкой большинства сенаторов. После этого Макконнелл заявил, что пока что фракция сосредоточится на отмене Obamacare, а замену ему придумает потом. Однако во вторник эти усилия потерпели фиаско. Сенатор-республиканец Лайза Мурковски вслед за коллегами Шелли Мур Капито и Сьюзан Коллинз объявила, что не будет голосовать за отмену предыдущей реформы без равноценной замены.

Ранее палата представителей, которую контролируют республиканцы, приняла большинством лишь в один голос законопроект, который отменяет Obamacare и вводит новую систему здравоохранения.

Реформа Obamacare повысила налоги на здравоохранение и предписала всем американцам приобретать медстраховку, взамен пообещав расширение медицинской помощи бедным и субсидии на приобретение страховых полисов. Эта реформа позволила приобрести страховку миллионам американцев, а ее отмена, по данным Бюджетного управления конгресса, в перспективе лишит страховки не менее 18 миллионов человек. При этом Obamacare испытывает серьезные трудности. Повышение налогов и предписание покупать страховые полисы непопулярны среди американцев. Увеличить конкуренцию среди страховщиков путем создания специальных бирж также не удалось — напротив, в ряде штатов осталось не более одной страховой фирмы, предоставляющей индивидуальные услуги населению, а в некоторых округах отдельных штатов таких страховщиков теперь нет совсем. При этом стоимость страховки и медицинских услуг продолжает расти. Американцы тратят 18% крупнейшего в мире ВВП на здравоохранение, которое в США остается наиболее дорогостоящим в мире.

При любом развитии событий республиканцы, по-видимому, будут вынуждены сохранить наиболее популярные положения Obamacare, такие как запрет страховщику отказывать людям в страховке на том основании, что они уже были чем-либо больны до покупки полиса. Также республиканцы пока не предложили четкого решения вопроса, каким образом можно снизить государственные расходы на здравоохранение и при этом сдержать рост цен для потребителей.