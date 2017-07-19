Виктору Буту увеличили срок за якобы производство алкоголя в камере

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Срок российского бизнесмена Виктора Бута увеличили более чем на 40 дней за якобы производство алкоголя в камере, об этом его адвокат Алексей Тарасов сообщил в интервью газете "Известия".
Также Тарасов сказал, что за разговор с журналистами срок бизнесмена могут продлить еще на 54 дня, а также лишить некоторых "привилегий". "Если его признают виновным, то он также может быть лишен привилегий, например возможности пользоваться телефоном и покупать продукты в тюремном магазине в течение года", — добавил он.
Бут был арестован в Бангкоке в марте 2008 года в результате операции американских спецслужб, после чего его вывезли из Таиланда в США с серьезными нарушениями местных и американских законов. Присяжные признали Бута виновным в подготовке "сговора с целью убийства граждан США, убийства военнослужащих и государственных служащих США, сговора с целью оказания материальной помощи террористической организации и сговора с целью купли-продажи зенитных ракет "земля — воздух". Он приговорен к 25 годам тюремного заключения.