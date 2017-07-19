Виктору Буту увеличили срок за якобы производство алкоголя в камере

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Срок российского бизнесмена Виктора Бута увеличили более чем на 40 дней за якобы производство алкоголя в камере, об этом его адвокат Алексей Тарасов сообщил в интервью газете "Известия".

По словам Тарасова, в США популярен напиток из чайного гриба. Его употребляют как заключенные, так и надзиратели. Виктор Бут также вырастил у себя в камере данное растение, чтобы лечить желудок. "Внезапно в камеру нагрянула инспекция с каким-то непонятным прибором и заявила, что Виктор Бут занимается производством алкоголя. Если там алкоголь и был, то речь идет о сотых или даже тысячных долях промилле. Тем не менее моего подзащитного лишили определенных послаблений, заработанных за хорошее поведение. Также к его тюремному сроку добавили более 40 дней", — сказал он.

Также Тарасов сказал, что за разговор с журналистами срок бизнесмена могут продлить еще на 54 дня, а также лишить некоторых "привилегий". "Если его признают виновным, то он также может быть лишен привилегий, например возможности пользоваться телефоном и покупать продукты в тюремном магазине в течение года", — добавил он.

Ранее стало известно, что против Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в США, возбудили дисциплинарное разбирательство за то, что в ходе интервью RT он контактировал с российским журналистом, которого не было в разрешенном списке. За это Буту может грозить возвращение в изолятор или увеличение срока.

Бут был арестован в Бангкоке в марте 2008 года в результате операции американских спецслужб, после чего его вывезли из Таиланда в США с серьезными нарушениями местных и американских законов. Присяжные признали Бута виновным в подготовке "сговора с целью убийства граждан США, убийства военнослужащих и государственных служащих США, сговора с целью оказания материальной помощи террористической организации и сговора с целью купли-продажи зенитных ракет "земля — воздух". Он приговорен к 25 годам тюремного заключения.