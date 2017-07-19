Мадуро созвал заседание совета обороны в связи с заявлениями Трампа

МЕХИКО, 18 июл – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о созыве во вторник вечером совета обороны страны перед лицом угроз со стороны США.

"Я решил задействовать совет обороны государства в соответствии с 323 статьей конституции, чтобы дать всеобъемлющий ответ империалистической угрозе", — написал Мадуро в своем микроблоге в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США предпримут решительные экономические действия, если лидер Венесуэлы Николас Мадуро созовет учредительное собрание 30 июля.

По словам Мадуро, этот ответ будет носить твердый характер, будучи направленным на "защиту исторического антиколониального и антиимпериалистического наследия нашей Родины".

Заседание совета проходит сейчас в президентском дворце Мирафлорес в Каракасе.

Por la soberanía y autodeterminación del pueblo de Venezuela, activado el Consejo de Defensa de la Nación https://t.co/rf0a3xzw5Z — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 18 июля 2017 г.

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