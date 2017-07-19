Иран осудил новые санкции США и заявил об ответных действиях

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Иран осудил новые санкции США и заявил, что Тегеран в свою очередь введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний, передает телеканал Press TV со ссылкой на заявление МИД страны.
Как сообщает телеканал, в заявлении министерства говорится, что Иран "в свою очередь введет новые санкции в отношении ряда американских лиц и организаций, которые предпринимали враждебные действия в отношении иранского народа и других мусульманских стран в регионе". Отмечается, что имена людей и названия организаций будут скоро объявлены.
При этом ранее США подтвердили, что Иран, по их мнению, соблюдает условия Всеобъемлющего плана действий по ядерной программе — договоренности на этот счет были достигнуты между Ираном и "шестеркой" международных посредников в июле 2015 года.