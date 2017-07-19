Весельницкая готова дать в сенате США показания по встрече с сыном Трампа

АДВОКАТ ВЕСЕЛЬНИЦКАЯ ЗАЯВИЛА, ЧТО ГОТОВА ДАТЬ В СЕНАТЕ США ПОКАЗАНИЯ ПО ВСТРЕЧЕ С ТРАМПОМ-МЛАДШИМ, ЕСЛИ ЕЙ ОБЕСПЕЧАТ БЕЗОПАСНОСТЬ — ИНТЕРВЬЮ RT

РИА НОВОСТИ