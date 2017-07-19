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В мире

Гаага обязала Россию выплатить 5,4 миллиона евро по делу Arctic Sunrise

00:0319.07.2017
(обновлено: 00:10 19.07.2017)
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© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанкСудно Greenpeace Арктик Санрайз задержано пограничниками РФСудно Greenpeace Арктик Санрайз задержано пограничниками РФ
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Международный арбитражный суд вынес решение по делу о задержании ледокола Arctic Sunrise, обязывающее Россию выплатить Нидерландам, под чьим флагом ходило судно, компенсацию в размере 5,4 миллионов евро. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Постоянной палаты третейского суда.

Судно Greenpeace Арктик Санрайз задержано пограничниками РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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В частности, Москву обязали выплатить 1,7 миллиона евро за ущерб, нанесенный ледоколу в порту Мурманска. Еще 600 тысяч евро суд постановил взыскать за моральный ущерб в пользу экипажа и 2,4 миллиона — за материальный. Кроме того, порядка 13 тысяч евро составили судебные издержки голландской стороны, которые также требуется возместить.

Пираты на платформе

В 2013 году в рамках инициативы "Защитим Арктику" активисты Greenpeace – представители 16 стран, в том числе три россиянина, — в знак протеста против добычи полезных ископаемых в Заполярье попытались проникнуть на российскую нефтяную платформу "Приразломная", находящуюся в Печерском море. Акцию пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Мурманской области. Двое активистов были задержаны.

Судно Greenpeace Арктик Санрайз. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Остальные 28 членов экипажа ледокола Arctic Sunrise, который принадлежал организации Greenpeace и выходил в море под голландским флагом, были задержаны пограничниками на следующий день. При этом, как сообщали СМИ, капитан судна после высадки на борт сотрудников погранслужбы отказался следовать в порт Мурманска.

Мирное хулиганство

В ходе доследственной проверки инцидента СК России возбудил уголовное дело по статье "пиратство". Официальные обвинения задержанным были предъявлены в октябре 2013 года. Экологи свою вину не признали и отказались от дачи показаний, заявив, что Greenpeace является мирной организацией, и действия членов экипажа Arctic Sunrise не могли представлять угрозы жизни работников "Приразломной". Они также настаивали на том, что их судно не нарушало 500-метровую зону безопасности вокруг платформы.

Позднее дело переквалифицировали по более мягкой статье "хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, организованной группой, связанное с сопротивлением представителю власти".

Акция Greenpeace против бурения нефтяных скважин в Арктике
© AP Photo / Greenpeace/Will Rose
Конец одиссеи Arctic Sunrise: короткий рейс и долгий арест

Процесс вызвал резонанс во многих странах мира, в поддержку активистов Greenpeace прошла серия митингов и акций протеста. При этом власти Нидерландов заявили, что возбуждение уголовных дел против экипажа является нарушением международных стандартов в области прав человека. К процессу подключился Морской трибунал ООН, который потребовал от России немедленного снятия ареста с задержанных и передачи ледокола его владельцам.

К концу декабря 2013-го все обвиняемые были выпущены под залог. Позднее в их отношении была применена амнистия, приуроченная к 20-летию Конституции России.

Право на компенсацию

После освобождения активистов Greenpeace голландская сторона обратилась в Постоянную палату третейского суда в Гааге с требованием возмещения ущерба за задержание Arctic Sunrise и членов его экипажа и удержание судна в российском порту.

В 2015 году Палата огласила решение, в соответствии с которым Москва должна была выплатить компенсацию Амстердаму. "Суд постановил, что Нидерланды имеют право на компенсацию за материальный ущерб Arctic Sunrise, за материальный и нематериальный ущерб и за понесенные Нидерландами издержки в связи с выдачей банковской гарантии в соответствии с постановлением Международного трибунала ООН по морскому праву", — гласило коммюнике.

Судно Greenpeace Арктик Санрайз. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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МИД РФ: трибунал по Arctic Sunrise не имеет юрисдикции по этому делу

Кроме того, суд обязывал российскую сторону вернуть изъятую с Arctic Sunrise собственность. В решении подчеркивалось, что конкретный размер компенсации станет предметом следующего этапа разбирательства. Таким образом, решение Международного арбитража от 18 июля 2017 года ознаменовало окончание второй части процесса.

Позиция Москвы

Российский МИД в ответ на решение арбитража 2015-го года заявил, что вердикт высокой инстанции будет "тщательно изучен", однако правомочность решения Гааги остается под вопросом.

"Российская Федерация не принимала участия в данном разбирательстве и продолжает исходить из того, что сформированный арбитражный трибунал не имеет юрисдикции по этому делу", — говорилось в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

Заседание Международного Суда в Гааге. Архивное фото
© AP Photo / Peter Dejong
МИД Нидерландов: решение суда по Arctic Sunrise - обязательно для РФ

Также было отмечено, что "решение арбитража, которое по целому ряду параметров не является безукоризненным, содержит явные неточности, в том числе и в истолковании правового статуса России как государства-продолжателя СССР".

Кроме того, в МИД обратили внимание, что вынесенный вердикт "поощряет отнюдь не мирную протестную деятельность на море, которая создает помехи для осуществления абсолютно правомерной деятельности в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе, нарушая тем самым законные права как частных лиц, так и прибрежных государств".

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