"Без прибамбасов": Рябков потребовал вернуть российскую дипсобственность

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. В РФ исключают увязку о возврате арестованной в США дипломатической собственности с выделением участка под новое генконсульство США в Петербурге, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Что касается российской дипсобственности, то мы исключаем какую бы то ни было увязку этого вопроса с разговором о выделении участка под строительство нового генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Американцы произвольно, без каких-либо мотивов, причин и оснований изъяли нашу дипсобственность и точно так же, без каких-то дополнительных прибамбасов, довесков, и прочих гарниров, должны нам ее вернуть. Здесь просто недопустимы какие бы то ни было увязки, независимо от того, идет ли речь об участке под застройку, другой собственности или о чем-то еще", — заявил он газете "Коммерсант".

"Речь идет о нашей собственности, и они должны нам вернуть ее безусловно, безоговорочно и без каких-то дополнительных требований", — добавил дипломат.

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.