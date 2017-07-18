В госдепе заявили, что "обеспокоены и расстроены" словами Кадырова о геях

ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. США обеспокоены заявлениями президента Чечни Рамзана Кадырова о геях в республике, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

"Эти комментарии чеченского президента очень беспокоят и очень расстраивают нас. Госдепартамент не раз выражал свою обеспокоенность тем, как обращаются с представителями ЛГБТ в Чечне", — заявила Науэрт на брифинге.

При этом Науэрт повторила, что США призывают власти РФ расследовать сообщения о преследовании геев в Чечне, и сообщила, что вопрос соблюдения прав этой категории граждан обсуждался "на высоком уровне".

Ранее Кадыров в интервью телеканалу HBO назвал "ерундой" сообщения о преследовании геев в Чечне, заявив, что в республике их нет. В то же время он допустил, что они могут быть и предложил "забрать их в Канаду, подальше от нас".

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной Кадыровым в ходе общения с президентом Владимиром Путиным.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила от издания имена людей, которые якобы подверглись репрессиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, и направила обращение главе СК. В середине июня Москалькова заявила, что к ней до сих пор не обратился ни один якобы пострадавший от преследования в Чечне гомосексуалист, готовый назвать свою фамилию.