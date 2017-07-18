Госдеп обеспокоили планы Захарченко "создать государство на месте Украины"

ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. Госдепартамент США обеспокоен заявлениями о создании Малороссии, но не готов давать какие-либо комментарии по существу инициативы, выдвинутой главой непризнанной ДНР Александром Захарченко, заявила официальный представитель госдепа Хизер Науэрт.

"Мы видели заявления, что так называемые сепаратисты хотят новое государство. Это новое государство будет на месте Украины. Это, разумеется, беспокоит нас, но помимо этого у меня нет других комментариев", — заявила Науэрт на брифинге.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия как правопреемницу Украины — с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.

В руководстве Луганской народной республики сообщили, что этот проект с ЛНР не обсуждался. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин уточнил, что создание Малороссии — лишь идея, которая воспринимается неоднозначно, в том числе и в самой ДНР, и необходимо узнать отношение к ней общества. Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что инициатива по Малороссии не вписывается в минский процесс и является не предметом реальной политики, а ответом на провокационные заявления Киева.