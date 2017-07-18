В Госдепе призвали не ждать скорых решений после встречи Шеннона и Рябкова

ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Встречи замгоссекретаря Томаса Шеннона и замглавы МИД РФ Сергея Рябкова продолжатся, хотя в ближайшее время ожидать решений не приходится, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.

"Мы были рады, что он (Рябков) приехал к нам в Вашингтон, сел за стол с нами и обсудил раздражающие факторы в отношениях. Ничего не будет решено в ближайшее время, я не могу дать вам какое-то расписание (встреч), но эти переговоры будут продолжены", — сказала Науэрт.

По ее словам, Шеннон и Рябков продолжат встречи, и "им есть о чем поговорить".

Рябков 17 июля провел в Вашингтоне консультации по острым вопросам российско-американских отношений. Рябков заявил РИА Новости во вторник, что Россия продолжает усилия по урегулированию ситуации с дипсобственностью РФ и неправомерной высылкой дипперсонала. По его словам, намерение американской стороны представить дело так, будто они вправе осуществлять подобные действия, для России неприемлемы. Рябков предположил, что Россия перейдет к ответным действиям, и уточнил, что сделал Шеннону соответствующее предупреждение.

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.