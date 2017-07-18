"Конкурентная цена": уголь из США подорожал для Украины почти втрое

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Вашингтон повысил цены на металлургический уголь для Украины в три раза по сравнению с прошлым годом, сообщает телеканал RT со ссылкой на доклад Министерства энергетики США.

Из документа следует, что год назад Киев закупал топливо по цене 76 долларов за тонну, а в 2017-м – уже по 206 долларов. Несмотря на это, украинская сторона продолжает наращивать объемы закупок. Так, в начале 2016 года она запросила у Вашингтона 355 тысяч тонн, а в нынешнем году уже 865 тысяч.

В то же время некоторые страны получают уголь по сниженной цене: Норвегии, например, тонна топлива обходится в 125 долларов. При этом год назад американский уголь для Осло стоил 140 долларов, что свидетельствует о том, что рост цен на топливо из США не является общим трендом.

Конкурентная цена

После июльской встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом президент Украины Петр Порошенко объявил, что стороны договорились об "эффективном экономическом сотрудничестве", одним из основных пунктов которого станет закупка угля для украинских ТЭЦ в штате Пенсильвания. Он пояснил, что Киев планирует получить от США более 2 миллионов тонн антрацита.

Как позже выяснилось, стоимость топлива стала предметом последующих переговоров. Комментируя обсуждение условий поставок, глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал журналистам, что предлагаемые Вашингтоном цены являются "очень конкурентными".

"Процесс переговоров продолжается. Важно, что мы сможем закупить не у России, не у оккупированных территорий то, что нам нужно — а это антрацит. Цены, которые на сегодня предлагают американские производители, они действительно являются очень конкурентными, и я считаю, что покупать уголь, который нам так нужен, у друзей, лучше, чем покупать у кого-то другого даже на мировом рынке", — сказал Климкин.

В украинском Минэнерго, в свою очередь, заявили, что первая поставка угля из США по новым договоренностям ожидается в конце этого лета. "Сегодня можем говорить об объемах первой партии — 120 тысяч тонн, которая прибудет в августе. Конкретные объемы последующих поставок будут известны после двусторонних переговоров", — сказал советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский.

Только не у соседей

В Киеве неоднократно указывали на необходимость сокращения поставок угля из России. Несмотря на то, что в 2016 году Москва оставалась крупнейшим экспортером антрацита на Украину, в 2017-м объемы закупок резко упали из-за позиции украинского руководства. Так, премьер-министр Владимир Гройсман, выступая перед депутатами Рады, заверил их, что "ни одна государственная компания не покупает уголь у страны-агрессора". При этом он подчеркнул, что Киев ищет новых партнеров и будет стараться заменить уголь другими энергоресурсами.

При этом весной премьер сетовал на то, что блокада Донбасса, организованная украинскими радикалами, принудит власти обратиться за помощью к России. "Есть только два варианта, где закупать этот уголь — его можно покупать в США, что невыгодно и долго, либо в РФ", — сказал он на заседании правительства в марте.

Донбасс закрыт

Ранее Украина закупала антрацит в самопровозглашенных республиках. Однако в конце января 2017-го несколько радикальных группировок, в состав которых вошли бывшие участники операции ВСУ в Донбассе, а также некоторые депутаты Рады, объявили о начале транспортной блокады ДНР и ЛНР. Активисты перекрыли железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями и объявили любые торговые операции с народными республиками "незаконными".

Сначала киевские власти призвали снять блокаду, обратив внимание на то, что акция может окончательно разрушить экономику Украины, поскольку хозяйственный комплекс страны не может обойтись без поставок из Донбасса. Однако радикалы отказались выполнить требование Киева.

В сложившейся критической ситуации в середине февраля правительство Украины приняло решение о введении чрезвычайных мер в энергетике. При этом в итоговом документе подчеркивалось, что ситуация в этой сфере носит "вынужденный" характер. После объявления режима ЧП по всей стране начались веерные отключения электроэнергии.

Законная блокада



В марте Совет нацбезопасности и обороны Украины узаконил блокаду и ввел ограничения на транспортное и железнодорожное сообщение с неподконтрольными территориями. В ответ власти ДНР объявили о прекращении торговых отношений с Киевом. "Не мы объявляли блокаду, это были наши ответные действия. Мы ничего не будем продавать — ни уголь, ни металл, ни известняк", — прокомментировал решение Киева глава народной республики Александр Захарченко.

При этом в ДНР заявили, что антрацит, который раньше уходил на Украину, теперь будет поставляться в Россию. "Давайте вспомним, куда эта продукция исторически уходила ранее? Она уходила в Россию. Да, это нелегкий процесс. Он займет до трех месяцев. В марте первые 95 вагонов уже ушли. Это пробная партия", — отметил Захарченко.