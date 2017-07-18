Экс-министру обороны Франции предъявили обвинения по "делу Карачи"

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Бывшему министру оборону Франции Франсуа Леотару предъявлены обвинения в финансовых злоупотреблениях в рамках так называемого "дела Карачи", связанного с контрактом по продаже в Пакистан подводных лодок в 1994 году, передает агентство Рейтер со ссылкой на французские СМИ.

Еженедельник Canard enchaîné со ссылкой на судебные источники сообщает, что обвинения экс-министру предъявлены еще 4 июля Судом правосудия Франции, в полномочия которого входит судебное преследование членов правительства, в том числе и бывших. Леотар обвиняется в соучастии при растрате госсредств.

Леотар возглавлял оборонное ведомство Пятой республики с 1993 по 1995 год.

В конце мая стало известно, что аналогичные обвинения предъявлены бывшему премьер-министру страны Эдуару Балладюру.

Договор на поставку трех французских подводных лодок в Пакистан был заключен в 1994 году. Впоследствии этот договор стал объектом проверки со стороны правоохранительных органов в связи с подозрением в выплате "откатов" пакистанской стороне.

Следствие полагает, что часть этих денег могла возвращаться во Францию для финансирования президентской кампании Эдуарда Балладюра, в 1995 году проигравшего выборы Жаку Шираку.