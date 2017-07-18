Глава МИД Германии высказался за постепенное снятие санкций с России

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль высказался за постепенную отмену санкций в отношении России.
Кроме того, он выступил за новую политику в отношении РФ. "Несмотря на то, что сейчас многое говорит против этого, я ратую за новую восточную политику и политику разрядки напряженности", — сказал министр.
На вопрос журналиста о причине частых встреч с президентом РФ Владимиром Путиным Габриэль ответил: "Почему мы встречаемся так часто? Потому что у нас много проблем". Он отметил, что надеется на более непринужденные отношения, но для этого необходимо урегулирование конфликта на Украине.