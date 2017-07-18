В Одессе пытались выгнать из автобуса пассажирку, говорившую на украинском

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. В Одессе водитель автобуса попытался выгнать на улицу пассажирку, которая разговаривала по телефону на украинском языке. Об этом сообщает сайт 048.ua.
По ее словам, шофер попытался выгнать ее из автобуса, однако вмешались другие пассажиры, которые начали его успокаивать.
"В свой адрес я услышала много обидных слов, также было сказано, что я говорю на "телячьей мове" — то есть на украинском", — добавила она.
Пассажирка пожаловалась в городской департамент транспорта и намерена добиваться увольнения водителя.