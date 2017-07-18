В Одессе пытались выгнать из автобуса пассажирку, говорившую на украинском

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. В Одессе водитель автобуса попытался выгнать на улицу пассажирку, которая разговаривала по телефону на украинском языке. Об этом сообщает сайт 048.ua.

"Водитель начал делать мне замечания, что я громко разговаривала по мобильному телефону, учитывая, что я находилась на пассажирском месте, и он не мог слышать моего разговора", — утверждает женщина.

По ее словам, шофер попытался выгнать ее из автобуса, однако вмешались другие пассажиры, которые начали его успокаивать.

"В свой адрес я услышала много обидных слов, также было сказано, что я говорю на "телячьей мове" — то есть на украинском", — добавила она.

Пассажирка пожаловалась в городской департамент транспорта и намерена добиваться увольнения водителя.