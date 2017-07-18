КНДР пока не может нанести точный удар по США, считает американский генерал

ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. КНДР стремится как можно скорее разработать межконтинентальную баллистическую ракету, но пока что не может нанести точный удар по США, заявил во вторник на слушаниях в сенате второй в иерархии американских военачальников генерал Пол Сельва.

Недавнее испытание межконтинентальной ракеты КНДР "не продемонстрировало способность нанести удар по Соединенным Штатам с какой-либо степенью точности или разумными ожиданиями успеха", — заявил в сенате Сельва, который занимает пост заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США.

"Я в принципе согласен с оценкой, что северокорейцы быстро продвигаются к созданию потенциала межконтинентальных баллистических ракет. Но эксперты говорят мне, что северокорейцы пока не продемонстрировали возможности наведения и контроля, которые для этого требуются", — добавил Сельва.

КНДР 4 июля провела пуск баллистической ракеты "Хвасон-14", объявив, что она пролетела 933 километра, достигнув высоты 2802 километра, а время полета составило 39 минут. В то же время показатели полета, представленные российскими военными экспертами, оказались в два раза меньше.