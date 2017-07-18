БЕРЛИН, 18 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель осудила арест в Турции немецкого правозащитника Петера Штойдтнера и призвала Анкару немедленного выпустить его.

"Мы глубоко убеждены в том, что этот арест абсолютно не правомерен", — заявила она во вторник, канцлера цитирует агентство dpa. © AFP 2017 / Ozan Kose В Стамбуле арестовали главу местного отделения Amnesty International

"Со стороны федерального правительства мы сделаем все, на всех уровнях, чтобы добиться его освобождения", — добавила Меркель.

Ранее суд в Турции постановил заключить под стражу шестерых правозащитников, в том числе главу турецкого представительства организации Amnesty International Идиля Эсера, по подозрению в террористической деятельности.

О том, что правительство ФРГ выражает солидарность с немецким правозащитником, заключенным под стражу в Турции, написал ранее на официальной странице в соцсети Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. В свою очередь МИД ФРГ потребовал от Анкары немедленного освобождения правозащитника, назвав обвинения против него "абсурдными".