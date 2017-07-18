СМИ назвали еще одного участника встречи Трампа-младшего и адвоката из РФ

ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. Стало известно имя восьмого участника встречи, которую провели в июне 2016 года сын тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа и российский адвокат Наталья Весельницкая, сообщают американские СМИ.

Встреча Трампа-младшего и Весельницкой оказалась в центре внимания СМИ и политиков в США в связи с расследованием предполагаемого "вмешательства РФ" в выборы в США и "российских связей" окружения Трампа.

По информации The Washington Post, восьмым участником встречи был выходец из России, а ныне американский гражданин Ираклий Кавеладзе, который в США представляет интересы российского бизнесмена Араза Агаларова и его сына Эмина. Издание ссылается на сведения, полученные от адвоката Агаларовых Скотта Балбера.

По сведениям адвоката, именно Араз Агаларов попросил Кавеладзе прийти на встречу с Трампом-младшим от его имени. Что именно должен был обсудить Кавеладзе на встрече, Балбер не уточнил.

Старший сын президента США Дональда Трампа стал участником очередного политического скандала в США. СМИ узнали, что в 2016 году Трамп-младший встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, у которой якобы были "связи в Кремле" и которая обещала передать ему компромат на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Сам Трамп-младший заявил, что никакой значимой информации у Весельницкой не было. По его словам, на встрече обсуждалась проблема усыновления детей, что и было целью беседы, а информация о наличии компромата была использовано лишь как предлог для встречи.

Весельницкая сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль не имеет никакого отношения к Весельницкой и никогда не был с ней в контакте, а все происходящее в политическом истеблишменте США сравнил с затянувшимся сериалом.