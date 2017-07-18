МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Британский художник Саймон Берч заявил, что не собирается подавать иск о возмещении ущерба против студентки из Китая, которая повредила его работы на выставке в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) на общую сумму 200 тысяч долларов, пишет газета Жэньминь Жибао.
Как сообщил художник в интервью газете Chengdu Economic Daily, из-за недостатка средств он не смог на должном уровне обеспечить охрану на выставке. Он также отметил, что не очень огорчен инцидентом и рад, что никто не пострадал.