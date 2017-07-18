МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Британский художник Саймон Берч заявил, что не собирается подавать иск о возмещении ущерба против студентки из Китая, которая повредила его работы на выставке в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) на общую сумму 200 тысяч долларов, пишет газета Жэньминь Жибао.

Ранее сообщалось, что посетительница галереи 14th Factory в американском Лос-Анджелесе разбила экспонаты стоимостью 200 тысяч долларов при неудачной попытке сделать селфи на их фоне. По данным администрации, были повреждены три фигуры из серии Hypercaine. Объекты, созданные художниками Саймоном Берчем, Глорией Ю, Габриеэлем Чаном и Джейкобом Блитцером, представляют собой короны различных цветов и форм.

Как сообщил художник в интервью газете Chengdu Economic Daily, из-за недостатка средств он не смог на должном уровне обеспечить охрану на выставке. Он также отметил, что не очень огорчен инцидентом и рад, что никто не пострадал.