Известные британские политики призвали к остановке процесса Brexit

ЛОНДОН, 18 июл — РИА Новости, Мария Табак. Несколько видных британских политических деятелей, в том числе автор 50-й статьи Лиссабонского договора о выходе Великобритании из ЕС лорд Джон Керр, опубликовали во вторник открытое письмо, в котором призвали правительство страны рассмотреть возможность остановить процесс Brexit.

"Мы наблюдаем, как наше общество, экономика и политика стали еще более уязвимыми из-за последствий Brexit. Мы понимаем, что с небольшим перевесом на референдуме победили сторонники выхода из ЕС, но катастрофические последствия становятся все очевидней с каждым днем", —говорится в письме.

Среди более чем 60 подписантов значатся имена бывшего генсека НАТО барона Джорджа Робинсона, экс-первого министра Шотландии Генри Маклейша и бывшего лидера либерал-демократов лорда Мингиса Кэмпбелла.

"Даже до того, как Британия покинула ЕС, нам предстоит увидеть понижение качества жизни, рост инфляции, замедление экономического роста и снижение производительности. Наша международная репутация серьезно пострадала, Британия ослабела, ее влияние снизилось во все более неопределенном и нестабильном мире", — говорится в послании.

Авторы письма призвали политиков к приостановке процесса Brexit и проведению национальных дебатов по этому вопросу.

"В рамках демократии всегда можно подумать еще раз и выбрать другое направление. Нам нужно обдумать Brexit снова, провести всебританские дебаты по поводу остановки процесса и поворота обратно. Мы призываем к национальным дебатам по Brexit. Мы просим наших сограждан и наших политиков подумать еще раз. Наступило время призвать к остановке Brexit", — говорится в письме.