Известные британские политики призвали к остановке процесса Brexit

ЛОНДОН, 18 июл — РИА Новости, Мария Табак. Несколько видных британских политических деятелей, в том числе автор 50-й статьи Лиссабонского договора о выходе Великобритании из ЕС лорд Джон Керр, опубликовали во вторник открытое письмо, в котором призвали правительство страны рассмотреть возможность остановить процесс Brexit.
Среди более чем 60 подписантов значатся имена бывшего генсека НАТО барона Джорджа Робинсона, экс-первого министра Шотландии Генри Маклейша и бывшего лидера либерал-демократов лорда Мингиса Кэмпбелла.
Авторы письма призвали политиков к приостановке процесса Brexit и проведению национальных дебатов по этому вопросу.
"В рамках демократии всегда можно подумать еще раз и выбрать другое направление. Нам нужно обдумать Brexit снова, провести всебританские дебаты по поводу остановки процесса и поворота обратно. Мы призываем к национальным дебатам по Brexit. Мы просим наших сограждан и наших политиков подумать еще раз. Наступило время призвать к остановке Brexit", — говорится в письме.