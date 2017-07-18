Во Франции пресекли попытку перебросить мигрантов в Британию самолетом

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Власти французского департамента Па-де-Кале пресекли первую известную попытку перебросить незаконных мигрантов в Великобританию с помощью самолета, передает агентство Франс Пресс.

В портовом городе Кале находился крупнейший лагерь мигрантов. Несмотря на снос лагеря в ноябре 2016 года, мигранты продолжают прибывать в регион, чтобы пересечь Ла-Манш по Евротоннелю и оказаться в Великобритании.

На аэродроме в окрестностях Кале были задержан легкомоторный самолет, за штурвалом которого находился британский пилот, а также два британских проводника и четыре нелегальных мигранта из Албании. Дело о незаконном перевозе иностранных граждан в составе организованной группы было передано в прокуратуру округа Булонь-сюр-Мер.

"Прокуратура Булони впервые расследует попытку переброски мигрантов воздушным путем", — заявил представитель прокуратуры.