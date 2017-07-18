Британия обеспокоена решением Верховного суда РФ по "Свидетелям Иеговы"

ЛОНДОН, 18 июл — РИА Новости, Мария Табак. Великобритания "глубоко обеспокоена" решением Верховного суда (ВС) РФ в отношении "Свидетелей Иеговы", говорится в заявлении министра по правам человека лорда Ахмада Уимблдонского.

Верховный суд РФ в понедельник признал законной ликвидацию организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" из-за признания ее деятельности экстремистской.

"Мы глубоко обеспокоены решением Верховного суда РФ отклонить апелляцию "Свидетелей Иеговы" по поводу определения их как "экстремистов". Это решение подтверждает криминализацию мирной религии, исповедуемой 175 тысячами российских граждан, и противоречит праву на религиозную свободу, гарантируемому российской конституцией", — говорится в заявлении министра.

"Британское правительство продолжает призывать правительство РФ выполнять международные обязательства в вопросе защиты этого базового права", — отмечается в заявлении.

Судья ВС РФ Юрий Иваненко 20 апреля постановил признать главную организацию "Свидетелей Иеговы" в РФ экстремистской и ликвидировать ее. Также суд постановил обратить в доход государства имущество организации. Таким образом, суд удовлетворил административный иск Минюста.