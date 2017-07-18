Венесуэла заявила о пересмотре отношений с США на фоне угрозы санкций

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Венесуэла пересмотрит свои отношения с США, которые пригрозили Каракасу экономическими санкциями в случае созыва в стране учредительного собрания, заявил глава венесуэльского МИД Самуэль Монкада.

"В соответствии с распоряжениями президента Николаса Мадуро мы самым коренным образом пересмотрим отношения с США. Мы не позволим себя никому унижать!", — приводится в Twitter внешнеполитического ведомства слова Монкады, который также назвал предполагаемые санкции незаконными.

Глава МИД еще раз подтвердил, что планы властей Венесуэлы по созыву учредительного собрания не изменились.

"Призываю весь народ Венесуэлы и наших друзей во всем мире защитить родину Боливара", — заявил министр.

В понедельник в Венесуэле прошел так называемый "народный референдум", не имевший официального статуса. В нем приняли участие 7,2 миллиона человек, подавляющее большинство которых проголосовало против созыва учредительного собрания по инициативе президента Николаса Мадуро для подготовки изменений в конституцию.

Власти не признают юридических последствий этого голосования и не планируют изменений в графике выборов в учредительное собрание, назначенных на 30 июля.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.

Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, в ходе протестов уже погибло более 90 человек.