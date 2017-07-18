Венесуэла заявила о пересмотре отношений с США на фоне угрозы санкций

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Венесуэла пересмотрит свои отношения с США, которые пригрозили Каракасу экономическими санкциями в случае созыва в стране учредительного собрания, заявил глава венесуэльского МИД Самуэль Монкада.Twitter внешнеполитического ведомства слова Монкады, который также назвал предполагаемые санкции незаконными.
Глава МИД еще раз подтвердил, что планы властей Венесуэлы по созыву учредительного собрания не изменились.
"Призываю весь народ Венесуэлы и наших друзей во всем мире защитить родину Боливара", — заявил министр.
В понедельник в Венесуэле прошел так называемый "народный референдум", не имевший официального статуса. В нем приняли участие 7,2 миллиона человек, подавляющее большинство которых проголосовало против созыва учредительного собрания по инициативе президента Николаса Мадуро для подготовки изменений в конституцию.
В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.
Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, в ходе протестов уже погибло более 90 человек.