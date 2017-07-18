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В мире

"Враг на юге": США готовят санкции против еще одной страны

18:4918.07.2017
(обновлено: 19:08 18.07.2017)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время выставки Сделано в Америке в Белом доме. 17 июля 2017Президент США Дональд Трамп во время выставки Сделано в Америке в Белом доме. 17 июля 2017
© AP Photo / Alex Brandon

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. Президент США Дональд Трамп намерен вмешаться во внутриполитический кризис в Венесуэле, чтобы помешать лидеру страны Николасу Мадуро осуществить конституционную реформу. Как заявляет Белый дом, в случае если власти государства проведут выборы в учредительное собрание, наделенное правом менять Основной закон, США ответят экономическими санкциями. По информации Reuters, речь может идти об ограничениях, которые затронут весь нефтяной экспорт. Лишив Венесуэлу большей части доходов, Белый дом способен подтолкнуть страну к дефолту. О возможном финансовом крахе на берегу Карибского моря сообщалось и ранее — в связи с неуплатой Каракасом долга России.

Снова санкции

Вид на Каракас. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Венесуэла вручила письмо генсеку ОАГ о выходе из организации
Стране социализма XXI века — Венесуэле — избрание Дональда Трампа с самого начала сулило неприятности. Принципиальный противник левых, новый президент ухудшил отношения Белого дома с двумя сохранившимися коммунистическими режимами — Кубой и Северной Кореей. Для Венесуэлы, уже подвергавшейся давлению ранее, приход республиканца означал еще худшие времена. В мае Трамп заявил, что испытывает "стыд" за Каракас, а после давал понять, что рассматривает возможность введения санкций против него.

В отличие от других социалистических стран, слабо связанных с Вашингтоном экономически, Америка для Каракаса — важный партнер в торговой сфере. Венесуэла занимает третье место по объемам поставок нефти в Соединенные Штаты, извлекая из соседства с капиталистическим гигантом существенный доход. В случае если Штаты решат ввести секторальные санкции против Венесуэлы, та потеряет гарантированную прибыль, но и не только ее. Под угрозой окажутся и другие сырьевые контракты, поскольку программа секторальных санкций предполагает преследование не только "наказанной" страны, но и тех, кто покупает у нее нефть.

В Белом доме осознают, что решение о введении секторальных санкций способно разрушить экономику Венесуэлы, и потому оставляют за собой поле для маневра. "Необходимо действовать осторожно, поскольку такая мера усугубит экономический и социальный кризис, при котором люди страдают от нехватки необходимого", — передает сомнения сотрудников администрации Трампа телеканал CNBC.

© AFP 2017 / Carlos Becerra Сотрудников национальной гвардии в ходе протестов в Венесуэле. 10 июля 2017
© AFP 2017 / Carlos Becerra 
Сотрудников национальной гвардии в ходе протестов в Венесуэле. 10 июля 2017

В чем обвиняют Венесуэлу

Добыча нефти. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali
СМИ: Венесуэла и Сирия планировали продавать нефть в США в обход санкций
Разрушительные американские санкции могут последовать в ответ на решение президента Николаса Мадуро изменить конституцию, с тем чтобы сохранить власть после 2019 года, когда истекает срок его полномочий. Перемены в Основном законе должны будут закрепить принятое накануне решение об отстранении от власти парламента, состоящего из противников социализма. Избранный лишь недавно, зимой 2017 года, представительный орган обвиняется в потакании коррупции: стало известно, что некоторые из его депутатов голосовали за взятки. Объявив законодательное собрание полностью нелегитимным, венесуэльский лидер готовится заместить его Верховным судом и учредительным собранием, выбранным по совершенно иному принципу — без участия партий.

Спикер отрешенного от власти парламента Хулио Борхес уверен, что речь идет о попрании демократии — в частности, потому, что половину нового парламента сформируют делегаты от общественных объединений, организаций меньшинств и профсоюзов. "Это будет законодательный орган, который сами венесуэльцы никогда не избрали бы!" — уверен Борхес. С подачи спикера и его единомышленника, экс-кандидата в президенты Энрике Каприлеса, противники социализма проводят крупномасштабные акции протеста. Ближайшая из них — в виде общенациональной стачки, способной парализовать экономику страны, — назначена на 20 июля.

С точки зрения президента Мадуро, за протестами стоят Соединенные Штаты, однажды, в 2002 году, уже пытавшиеся свергнуть нынешний режим. А также местный бизнес, обвиняемый в спекуляции. Наследник Уго Чавеса уверен: дефицит продуктов первой необходимости в стране связан с тем, что предприниматели искусственно повышают цены, надеясь опрокинуть его режим.

© AFP 2017 / Juan Barreto Мальчик пробегает под флагом Венесуэлы во время протестов в Каракасе
© AFP 2017 / Juan Barreto
Мальчик пробегает под флагом Венесуэлы во время протестов в Каракасе

Венесуэла объявит дефолт из-за России?

Сотрудники полиции и представители оппозиции в Венесуэле. Архивное фото
© AFP 2017 / Federico Parra
Оппозиция в Венесуэле объявила о всеобщей забастовке против политики Мадуро
В июне 2017 года стало известно, что Венесуэла может оказаться на грани экономического краха даже без прямого вмешательства США. Счетная палата России объявила, что Каракас не выплатил Москве долговых отчислений на сумму в 53 миллиарда рублей. Неприятной для нашей страны новостью заинтересовалось международное агентство ISDA. Организация рассматривает возможные меры против Венесуэлы, предполагающие "эффект домино": под угрозой могут оказаться суверенные долговые обязательства страны перед другими заемщиками стоимостью в 36 миллиардов долларов. В этом случае дефолт еще не обеспечен, но становится все более вероятным.

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