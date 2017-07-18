МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Позиция Москвы по ситуации с ее дипсобственностью в США не изменилась, терпение России истекает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также заявил, что терпение России по этому вопросу "по-прежнему истекает".
При этом он перенаправил в МИД вопрос о том, сблизились ли позиции двух стран по этому вопросу после переговоров замгоссекретаря США Томаса Шеннона и замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, которые состоялись 17 июля в Вашингтоне.
"Это нужно спрашивать в министерстве иностранных дел. Все-таки это были переговоры заместителя министра иностранных дел России, поэтому я рекомендую обратиться в МИД", — сказал Песков.
МИД РФ ранее сообщал, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, если Вашингтон не решит проблему с российской дипсобственностью в США и другие острые вопросы.