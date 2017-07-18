МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Международный арбитражный суд вынес решение по делу Arctic Sunrise, в соответствии с которым России придется выплатить Нидерландам компенсацию в размере 5,4 миллионов евро. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Постоянной палаты третейского суда.

Материальный ущерб, нанесенный команде судна, в Гааге оценили в 2,5 миллиона евро. Голландская сторона также получит 1,7 миллиона за повреждения, причиненные Arctic Sunrise действиями российских пограничников, и 600 тысяч в качестве моральной компенсации.

В 2013 году активисты Greenpeace попытались проникнуть на российскую платформу "Приразломная", на которой планировали устроить акцию против разработки нефтяных месторождений в Арктике. Береговая охрана арестовала правонарушителей. На следующий день были задержаны остальные экологи, находившиеся на борту нидерландского судна Arctic Sunrise. В отношении активистов было заведено дело по статье "пиратство", переквалифицированное позднее в "хулиганство".

После выхода на свободу по амнистии в конце 2013 года члены Greenpeace обратились в международные инстанции с целью получения компенсации от российских властей.

Решение по существу дела было вынесено Постоянной палатой еще в 2015 году, когда суд постановил, что Москва нарушила Конвенцию ООН по морскому праву. В российском МИД, комментируя вердикт, отметили, что рассматриваемое дело не входит в юрисдикцию арбитража.