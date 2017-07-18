Пентагон рассказал об ответных мерах на "нарушение" Россией договора РСМД

ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. США готовы разместить ракеты среднего радиуса действия в ответ на "нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", заявил заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва.

Отвечая во вторник на слушаниях в сенате на вопрос, какие меры готов принять Пентагон в связи с "нарушениями Россией договора РСМД", Сельва сказал, что есть меры как дипломатического, так и военного характера.

"Меры, которые заложены в договор (РСМД) включают в себя меры по исследованиям и разработке, чтобы размещать, но не тестировать баллистические и крылатые ракеты среднего радиуса действия в рамках этого договора. По нашей оценке, русские уже вышли за рамки этих положений (договора РСМД). Они уже разместили крылатую ракету среднего радиуса действия, которая может нести как обычную, так и ядерную боеголовку", — сказал генерал.

Договор по РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора, подписанного еще в 1987 году.

В МИД РФ ранее заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было".

Лавров отметил, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем чтобы прояснить ситуацию". Глава МИД РФ также подчеркнул, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.