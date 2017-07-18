Рейтинг популярности Клинтон ниже, чем у Трампа, показал опрос

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Рейтинг популярности экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон оказался ниже, чем у нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, следует из результатов опроса, проведенного компанией Selzer & Co для агентства Блумберг.

Согласно результатам исследования, лишь 39% положительно оценивают деятельность бывшего кандидата от Демократической партии, в то время как президентством Трампа довольны 41% респондентов. Популярность Клинтон была ниже лишь в сентябре 2015 года в разгар скандала с ее электронной почтой.

По данным опроса, порядка пятой части избирателей Клинтон сейчас не поддерживают своего кандидата. У Трампа этот показатель значительно ниже и составляет 6%.

Как сообщается, многие избиратели сейчас жалеют о выдвижении кандидатуры Клинтон на президентских выборах и проголосовали за нее лишь из-за того, что она была "меньшим из двух зол".

Опрос, участие в котором принял 1001 совершеннолетний американец, проводился с 8 по 12 июля. Статистическая погрешность составляет 3,1 пункта.