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В мире

Малороссия Александра Захарченко не вписалась в минский процесс

Сюжет:
Создание государства Малороссия (27)
16:5418.07.2017
(обновлено: 17:09 18.07.2017)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкГлава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фотоГлава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о намерении создать новое государство "Малороссия" со столицей в Донецке; при этом спикер парламента ДНР Денис Пушилин отметил, что идея эта воспринимается весьма неоднозначно, в том числе и в самой республике, а представитель РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что инициатива не вписывается в минский процесс и является лишь приглашением к дискуссии.

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Захарченко: создание Малороссии может остановить конфликт в Донбассе

По мнению авторов проекта, новое государство может объединить ДНР и самопровозглашенную Луганскую народную республику, а также те подконтрольные властям Украины регионы, которые захотят присоединиться. Между тем в Луганске уже заявили, что проект с ЛНР никто не обсуждал, и выразили сомнения в целесообразности самой идеи в данный момент.

"Малороссия", по замыслу авторов проекта, могла бы стать правопреемницей Украины, федеративным государством с широкой автономией. Это, по мнению Захарченко, спасет ситуацию в Донбассе от гражданской войны. Украинские власти в ответ уже поспешили заявить, что восстановят контроль над Донбассом. Эксперты же считают, что объявление о создании малороссийского государства свидетельствует о расколе Украины, но при этом указывают, что никаких серьезных последствий проект Захарченко иметь не будет.

Новое государство

"Ситуация зашла в глухой тупик. Мы предлагаем план реинтеграции страны… Чтобы остановить гражданскую войну, мы обсудили ситуацию и пришли к выводу, что Украина показала себя как несостоявшееся государство. Киевский режим не в состоянии оставить гражданскую войну… Предлагаем учредить государство Малороссия. Малороссия — независимое молодое государство. На переходный период до трех лет", — сказал журналистам Захарченко.

Жители Донецка. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Конституцию Малороссии примут на всенародном референдуме, заявили в ДНР

Он заявил также, что учреждение нового независимого государства — это последнее предложение для выхода из гражданской войны.

"Нас должны поддержать жители регионов. Этот выход возможет при условии, если международное сообщество поддержит идею. Предлагаем учредить государство Малороссия", — сказал Захарченко.

Новое государство будет создано в границах территории современной Украины, заявил он позже во вторник в интервью газете "Комсомольская правда". "Мы родились в одной стране, это наша земля, за эту землю погибали наши предки, и почему мы должны каким-то бандерам отдавать то, за что боролись наши деды и прадеды?" — сказал глава ДНР. Он также уточнил, что вопрос о том, кто возглавит Малороссию, будет решен позже.

Под флагом Богдана Хмельницкого

Вице-премьер ДНР, министр доходов и сборов Александр Тимофеев заявил, что "Малороссия" станет федеративным государством с широкой автономией, он также зачитал конституционный акт об образовании "нового государства".

Глава ДНР Александр Захарченко на пресс-конференции в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба А. Захарченко
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Формы управления Малороссии определят на заседании оргкомитета через месяц

"Мы, представители бывшей Украины, заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссией, так как само название Украина себя дискредитировало. Столицей Малороссии становится город Донецк", — заявил Тимофеев, зачитывая конституционный акт.

В ведении центральных органов власти предлагается оставить вопросы федерального бюджета, армии, спецслужб.

"Мы предлагаем выбрать от всех регионов на персональной основе представителей в Конституционное собрание, на котором учредить страну Малороссию и принять новую конституцию", — заявил Тимофеев.

По его словам, Конституция будет подготовлена конституционным собранием и принята после широкой общественной дискуссии и референдума. В конституции "Малороссии" предлагается закрепить внеблоковый статус и установить курс на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии при сохранении независимости и суверенитета, отметил вице-премьер ДНР.

"Малороссия — многонациональное государство, государственными языками которого являются малороссийский и русский, при сохранении прав региональных языков", — зачитал Тимофеев конституционный акт "Малороссии". Отмечается в документе и нацеленность на безвизовый режим с Евросоюзом в случае его согласия, а также "деолигархизация, в том числе на законодательном уровне". Государственным флагом избран флаг Богдана Хмельницкого.

По словам Тимофеева, предложение о создании "Малороссии" не противоречит минским соглашениям по Донбассу. "В "Минске" нет определения, как и что там должно называться, есть целостность границ, суверенитет. Так вот, мы провозгласили суверенитет и целостность границ", — сказал журналистам вице-премьер ДНР.

Неоднозначная идея для ДНР

Между тем спикер парламента ДНР и представитель республики на переговорах по Донбассу Денис Пушилин считает несколько иначе, чем авторы идеи "Малороссии". Пушилин отметил, что "на данный момент это лишь идея, которая пока воспринимается весьма неоднозначно и в ЛНР, и в ДНР, и в Российской Федерации". Он также отметил, что политических задач в этом направлении перед парламентами ДНР и ЛНР не стоит. По его словам, вопрос создания Малороссии — дискуссионный, необходимо знать мнение общества. "Создание государственного образования Малороссия могло бы стать интересной инициативой. Однако, на мой взгляд, подобные вопросы правильнее предварительно выносить на обсуждение парламента и всенародного референдума", — сказал Пушилин.

Киев угрожает

Президент Украины Петр Порошенко после обнародования идеи создания "Малороссии" заявил, что "Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом". Об этом написал в Twitter его пресс-секретарь Святослав Цеголко. Глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя слова Захарченко, заявил, что Киев не позволит разыграть "абхазский сценарий в Донбассе". А представитель Киева в подгруппе по безопасности контактной группы по Донбассу Евгений Марчук утверждает, что заявление властей ДНР о создании "Малороссии" блокирует переговорный процесс в Минске, фактически "ставит крест" на минских договоренностях.

Вид на набережную Днепра и Почтовую площадь в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Савченко
Заявление ДНР по Малороссии "ставит крест" на переговорах, считают в Киеве

В Москве и Донецке на такую риторику Киева оперативно отреагировали. Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что республика готова дать отпор в случае провоцирования Киевом эскалации в Донбассе. "Да, мы готовы к активной фазе боевых действий, если она будет разворачиваться украинской стороной", — заявил Басурин.

В свою очередь первый замглавы оборонного комитета Совфеда РФ Франц Клинцевич назвал маниловщиной заявление Порошенко. "Реакция Петра Порошенко, ответившего на заявление о создании Малороссии словами, что Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом, была вполне ожидаемой. Чистейшей воды маниловщина, ничего общего с реальностью не имеющая", — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

С Луганском не обсуждали

В то же время сенатор отметил, что выводы о реализации идеи создания Малороссии можно будет сделать только после объединения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Флаг Германии. Архивное фото
© AFP 2017 / Christof Stache
Германия считает "совершенно неприемлемым" предложение создать Малороссию

"Сейчас трудно сказать, насколько далеко готовы пойти самопровозглашенные республики в реализации этой инициативы. По логике вещей, первым шагом на пути создания Малороссии должно стать объединение ДНР и ЛНР. Только после этого можно будет делать какие-либо определенные выводы", — написал Клинцевич.

Тем временем руководство Луганской народной республики заявило, что не направляло своих представителей на заседание по созданию Малороссии, а этот вопрос с республикой не согласовывался, сообщил председатель Народного Совета ЛНР Владимир Дегтяренко. В пресс-службе главы самопровозглашенной ЛНР Игоря Плотницкого РИА Новости подтвердили, что "этот проект даже не обсуждался с ЛНР".

Как заявили в пресс-службе Плотницкого, ЛНР "была создана в результате волеизъявления народа" и власти республики не имеют право делать подобные шаги, "не учитывая мнение жителей". ЛНР считает важным оставаться приверженной минским соглашениям и намерена далее требовать их выполнения от Киева, уточнили в пресс-службе.

А полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего назвал эту инициативу Захарченко "несвоевременной"

Украина

Заявление о создании "Малороссии" свидетельствует о факте раскола Украины по идеологическому принципу, считает заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.

Набережная в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Малороссия не будет выплачивать долги киевских властей, заявили в ДНР

"Нынешняя Украина – это сшитое из разных лоскутов одеяло. Вот один из этих лоскутов, собственно, и есть Малороссия. Но проблема в том, что исторически эти лоскуты очень отличаются друг от друга, в том числе до враждебности между ее жителями", — сказал он РИА Новости.

"Объявление о создании нового государства – Малороссии – может стать первым шагом к расколу всей Украины, вина за который полностью лежит на киевской власти, президент страны Петр Порошенко не в состоянии обеспечить реализацию Минских соглашений", — заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что у Порошенко нет реальной власти для реализаций положений "Минска" по изменению конституции, проведению выборов на востоке страны, предоставлению автономии ДНР и ЛНР, о чем стороны условились в рамках соглашения.

"Из-за бездействия киевских властей, ситуация на Украине фактически зашла в тупик", — подчеркнул парламентарий.

В свою очередь глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников считает, что создание нового государства Малороссии не только возможно, но и неизбежно. "Судя по тому, что происходит на Украине, власть, вместо того чтобы решать вопрос, все туже и туже затягивает петлю боевых действий, а народ не может все время жить в войне — нужно что-то делать", — сказал он РИА Новости.

Идея без политических последствий?

При этом в целом эксперты считают маловероятным реализацию проекта "Малороссия", по крайней мере на данном этапе. В самопровозглашенных республиках в Донбассе нет ресурсов для реализации предложенного главой ДНР Александром Захарченко проекта Малороссии, поэтому вряд ли такая инициатива приведет к каким-то серьезным политическим последствиям, убежден директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. "Ресурсы для реализации подобного проекта у республик сейчас отсутствуют. Поэтому говорить можно лишь о попытке символического развлечения. Вряд ли она приведет к каким-то серьезным политическим последствиям", — заявил он РИА Новости. Он также высказал схожее со словами Пушилина мнение о том, что проект неоднозначен, и сообщил, что проект сам по себе ближе к литературе, чем к политике.

Глава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Киев не позволит реализовать в Донбассе абхазский сценарий, заявил Климкин

"Проект создания Малороссии выдвинут рядом писателей и блогеров, близких к руководству ДНР. В самом руководстве ДНР многие его считают несерьезным. Поэтому этот проект скорее литературный, чем политический", — сказал журналистам Чеснаков.

По его мнению, к реальной политике "малороссийская инициатива" не имеет никакого отношения. "Точно известно, что в руководстве ЛНР она воспринята как несогласованная и несвоевременная. Шум поднят большой, но через месяц о Малороссии забудут все, включая авторов этой идеи", — говорит политолог.

Директор Московского бюро по правам человека (МБПЧ) Александр Брод считает, что идея создания независимого государства "Малороссия" вряд ли найдет поддержку международного сообщества, в целом перспективы этой идеи "туманны". "Международное сообщество также не воспримет эти идеи о создании нового государства — даже если путем референдума и будет создана Малороссия на основе Донецкой и Луганской народных республик, международное сообщество их не признает. Это будет непризнанное государство, которое, как и Абхазию или Южную Осетию, возможно, признают Россия и еще два-три государства", — предположил Брод.

"Не нужно заниматься маниловщиной, нужно идти пошагово, тем более, что пока Украина не собирается прекращать военные действия против самопровозглашенных республик. Главное — с помощью международного сообщества добиться прекращения огня, снять таможенные ограничения между этими республиками — это первый и актуальный шаг, а дальше время покажет", — полагает глава МБПЧ.

Не вписывается в минский процесс

Международная реакция уже последовала. Западные члены "нормандской четверки" — Франция и ФРГ – уже назвали идею Малороссии нарушением минских соглашений.

Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Полпред ЛНР считает идею создать Малороссию несвоевременной

"Мы призываем Россию осудить этот факт, нарушающий минские соглашения и предающий дух переговоров в нормандском формате. Россия должна активизировать усилия, чтобы добиться прекращения конфликта", — сказала официальный представитель МИД Франции Ромате-Эспань на брифинге во вторник. А в пресс-службе правительства Германии РИА Новости заявили, что Берлин считает "совершенно неприемлемым" предложение о создании "Малороссии".

В свою очередь в Москве назвали идею "Малороссии" приглашением к дискуссии, а не предметом реальной политики и указали на то, что заявления Захарченко стали ответом на воинственную риторику Киева.

"Эта инициатива не вписывается в минский процесс, я воспринимаю это только как приглашение к дискуссии, никаких правоустанавливающих последствий данное заявление не имеет", — сказал журналистам представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

По словам Грызлова, "скорее всего, это предложение имеет отношение к информационной войне и не является предметом реальной политики".

Глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Макс Ветров
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Захарченко ответил на вопрос, кто возглавит Малороссию

"Я рассматриваю это как ответ на провокационные заявления Киевских высокопоставленных политиков, которые зачастую абсолютно неприемлемы", — отметил он.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал эту идею "неожиданной".

"С моей точки зрения, она не вписывается в общую логику последовательности действий, прописанную в минских соглашениях", — отметил сенатор.

По его словам, можно и нужно понимать эмоции людей на юго-востоке Украины, уставших и отчаявшихся от хронического и циничного бездействия киевских властей.

"Но решение накопившихся и часто безотлагательных проблем Донбасса изначально и по-прежнему находится, прежде всего, в плоскости минского процесса, согласованного всеми сторонами, а не озвученных сегодня односторонних инициатив", — уверен Косачев.

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