Ле Пен предстанет перед судом за антисемитские высказывания, сообщили СМИ

ПАРИЖ, 18 июл — РИА Новости. Основатель и почетный председатель французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен предстанет перед исправительным судом за антисемитские высказывания, сообщает во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.

На минувшей неделе Европарламент удовлетворил запрос правоохранительных органов Франции, лишив Ле Пена депутатской неприкосновенности за "подстрекательство к дискриминации, ненависти или насилию на расовой почве".

Предметом рассмотрения являются высказывания Ле Пена в распространенном в июне 2014 года видеоинтервью, где он допустил в адрес актера Патрика Брюэля, еврея по национальности, и других деятелей искусства, выступавших против Нацфронта, двусмысленную фразу, которую можно перевести как "В следующий раз мы составим из них партию (группу людей)", так и "В следующий раз устроим (им) печь".

Высказывание Ле Пена осудили многие политики, в том числе его дочь, нынешний председатель "Национального фронта" Марин Ле Пен. Позднее Ле Пен заявил, что эта фраза не имеет никакого антисемитского подтекста и что об обратном могут говорить только противники партии и дураки, однако переубедить ему никого не удалось. Так, политик проиграл суд против журнала Paris Match, который он обвинил в диффамации за оценку своего высказывания как антисемитского.

Наравне с Ле Пеном перед судом также предстанет заместитель председателя Нацфронта Жан-Франсуа Жальк, который отвечал за публикацию соответствующих видеоматериалов на официальном сайте Нацфронта.