Ле Пен предстанет перед судом за антисемитские высказывания, сообщили СМИ

ПАРИЖ, 18 июл — РИА Новости. Основатель и почетный председатель французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен предстанет перед исправительным судом за антисемитские высказывания, сообщает во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на источник.
Предметом рассмотрения являются высказывания Ле Пена в распространенном в июне 2014 года видеоинтервью, где он допустил в адрес актера Патрика Брюэля, еврея по национальности, и других деятелей искусства, выступавших против Нацфронта, двусмысленную фразу, которую можно перевести как "В следующий раз мы составим из них партию (группу людей)", так и "В следующий раз устроим (им) печь".
Наравне с Ле Пеном перед судом также предстанет заместитель председателя Нацфронта Жан-Франсуа Жальк, который отвечал за публикацию соответствующих видеоматериалов на официальном сайте Нацфронта.