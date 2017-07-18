Оппозиционный проповедник Гюлен считает, что Турции нужна новая конституция

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Турецкий оппозиционный проповедник Фетхуллах Гюлен, которого Анкара считает причастным к попытке госпереворота в Турции в 2016 году, заявил в интервью РИА Новости, что Турции необходима новая конституция.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Власти Турции обвиняют Гюлена, проживающего в США, в причастности к попытке государственного переворота в июле прошлого года.

Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности. В Турции после этих событий были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 100 тысяч госслужащих.

По словам Фетхуллаха Гюлена, после событий в ночь на 16 июля 2016 года президент Турции Тайип Эрдоган приступил к реформе вооруженных сил, которая, по мнению оппозиционного проповедника, "если будет осуществлена в полной мере, может превратить армию в политическое орудие".

Как считает проповедник, в Турции уже нет ни одного института, "который мог бы призвать к ответу президента Эрдогана, когда он нарушает конституцию".

"Думаю, что единственным выходом из положения является разработка новой конституции, в которой должен быть восстановлен принцип разделения властей, а также соответствующие сдержки и противовесы в рамках каждой ветви власти", — заявил Фетхуллах Гюлен в письменных ответах на вопросы РИА Новости.