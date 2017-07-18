Польская оппозиция выступает за проведение референдума по судебной реформе

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Крупнейшая в Польше оппозиционная партия "Гражданская платформа" выступает за проведение референдума в связи с судебной реформой, заявил на брифинге глава партии Гжегож Схетына.

По его словам, партия сегодня направит соответствующее предложение о проведении референдума спикеру сейма. Сейм Польши во вторник рассматривает законопроект правящей партии "Право и справедливость" о работе Верховного суда страны.

"Сегодня с утра мы являемся свидетелями очередного покушения на польскую свободу и демократию. Не только на независимость судов, на Верховный суд. Это очередной этап отбирания у поляков свободы. Эта битва будет продолжаться, сегодня в сейме, позже в сенате. Но мы хотим сказать, что эта битва сегодня не закончится. Как бы ни закончилось голосование, как бы ни нарушал парламентскую демократию и обычную человеческую порядочность спикер (сейма Марек) Кухчиньский, хотим сказать, что мы этого так не оставим", — заявил Схетына.

Глава парламентской фракции "Гражданской платформы" Славомир Нойманн в свою очередь рассказал, что на референдум предлагается вынести вопрос: "Выступаете ли вы за независимость судов и независимость судей, а также за невозможность влияния членов и представителей Совета министров как представителей исполнительной власти, равно как сейма и сената, на судей и председателей судов, а тем самым за строгое соблюдение принципа разделения властей?".

В субботу сенат Польши принял без изменений подготовленные министерством юстиции поправки в закон о Национальном судебном совете, а также в закон о работе всеобщих судов. Для принятия законов теперь необходимы подписи президента страны Анджея Дуды. Поправки в числе прочего предполагают изменения правил назначения и отстранения председателей судов путем усиления полномочий министра юстиции, а также избрание членов Национального судебного совета путем голосования депутатов сейма, большинство в котором принадлежит правящей партии "Право и справедливость".

Кроме того, на официальном сайте сейма опубликован законопроект правящей партии, который предполагает изменения в порядке избрания судей Верховного суда, а также возможность отставки нынешних судей, "за исключением тех, кого укажет министр юстиции". Польская оппозиция считает данные поправки "покушением на демократию". Оппозиционные политики призывали к вмешательству в сложившуюся ситуацию Еврокомиссию.