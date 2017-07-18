В Баварии почти 550 детей подвергались насилию в католическом хоре

БЕРЛИН, 18 июл – РИА Новости. В общей сложности 547 детей из католического баварского хора мальчиков "Регенсбургер Домшпатцен" на протяжении десятилетий подвергались физическому и сексуальному насилию, говорится в заключительном докладе юриста Ульриха Вебера, занимавшегося расследованием случившегося.

Расследование затрагивало период между 1945 годом и началом 1990-х. В промежуточном докладе в начале 2016 года сообщалось о 231 пострадавшем ребенке.

Согласно заключительному докладу, 500 детей стали жертвами физического насилия, 67 – сексуального, при этом некоторые из них становились жертвами как сексуального, так и физического насилия. Юрист исходит из того, что общее число случаев насилия может доходить до 700.

Больше всего насилия зафиксировано в подготовительной школе хора.

"В подготовительной школе хора в Эттерцхаузене и Пиленхофене жертвы описывали его как тюрьму, ад и концлагерь. Многие из них назвали это время худшим в своей жизни, полным насилия, страха и беспомощности", — сообщил Вебер, представляя доклад.

Видеозапись выступления опубликовала радиостанция Bayerischer Rundfunk.

Поводом для насилия со стороны становились нарушения установленных правил. Применялись как индивидуальные, так и коллективные наказания. Вебер подчеркнул, что за большинство случаев насилия в подготовительной школе ответственными были ее директор и префект. В докладе отмечается, что удалось установить 49 лиц, которые могут нести ответственность за произошедшее.

О случаях насилия сообщили уже сотни бывших участников хора. Епархия Регенсбурга заявляла о готовности выплатить компенсацию в размере от 5 до 20 тысяч евро на человека. Решение по этому вопросу, как говорится в докладе, будет принято на специальном собрании.