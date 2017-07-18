"Подвигами вы воздвигли мост": о чем Минобороны России напомнило полякам

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Министерство обороны России опубликовало на своем сайте ряд уникальных документов, относящихся к периоду с ноября 1943-го по январь 1945 года. Боевые и политдонесения, докладные записки, рапорты, справки, телеграммы свидетельствуют о том, как Красная армия освобождала от немецко-фашистских захватчиков Польшу, какие страдания пришлось пережить полякам под гитлеровской оккупацией и как радостно население страны встречало советских освободителей. А также о той высокой цене, которую заплатили народы СССР в боях на польской земле.

"Исторические документы были рассекречены в июле 2017 года, ранее в открытых источниках не публиковались и были доступны только узкому кругу специалистов", — говорится в сообщении ведомства.

Опубликованы они были на следующий день после того, как 17 июля президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к принятому 22 июня сеймом закону о запрете пропаганды коммунизма и тоталитарных режимов "посредством названий зданий, объектов и мест общественного пользования". Как уточняет "Радио Польша", согласно этому документу, владельцы участков, на которых находится памятник, обелиск, бюст, памятная доска или любой другой объект, пропагандирующий тоталитарные режимы, будут иметь год на его демонтаж. Закон вступит в силу через три месяца.

На практике это означает, что под снос пойдут все памятники советского периода, включая воинские мемориалы. По подсчетам Института национальной памяти Польши, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

Публикация рассекреченных документов Минобороны России призвана напомнить полякам о событиях более чем 70-летней давности — в частности, о той благодарности, которую выражали тогда советским воинам жители освобожденной страны.

Первая жертва Второй мировой

"Войска Первого Белорусского фронта в течение 18.07.1944 на правом крыле частью сил продолжали наступление, подтягивая артиллерию и пополняя свои запасы. Преодолевая возросшее сопротивление противника и отражая на отдельных участках контратаки, наступающие части продвинулись вперед от 10 до 25 километров, полностью овладели лесами Беловежской пущи и соединениями конно-механизированной группы вышли на государственную границу СССР северо-западнее Бреста".

Так начинается первый из представленных документов — боевое донесение № 00811 штаба Первого Белорусского фронта о выходе на государственную границу Советского Союза. В тот день, 18 июля 1944 года, началось освобождение Польши.

Эта страна стала первой жертвой Второй мировой войны, которая началась с вторжения в нее германских войск 1 сентября 1939 года. Чуть больше месяца Польша сопротивлялась, но 28 сентября пала Варшава, а 6 октября капитулировали последние подразделения польской армии.

Советский Союз в день занятия гитлеровцами Варшавы подписал Договор о дружбе и границе между СССР и Германией, однако менее двух лет спустя, 22 июня 1941 года, сам подвергся нападению со стороны фашистского режима. Еще три года спустя войска Красной армии, освобождая территорию своей страны, пересекли границу и вошли в Польшу.

За восемь месяцев до этого, 17 ноября 1943 года, Союз польских патриотов направил телеграмму командованию Первой польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко, воевавшей с немецкими войсками под командованием Красной армии. В ней выражается глубокая благодарность солдатам и офицерам, удостоенным советских наград.

© Фото : Минобороны России Телеграмма союза польских патриотов за подписью Ванды Василевской от 17.11.1943 года (Перевод с польского) © Фото : Минобороны России Телеграмма союза польских патриотов за подписью Ванды Василевской от 17.11.1943 года (Перевод с польского)

"Своими героическими боевыми подвигами вы воздвигли мост, соединяющий нас с братским народом, с которым мы хотим жить в согласии и дружбе в предстоящие великие годы строительства после окончательной совместной победы над врагом", — говорится в телеграмме, подписанной известной польской и советской писательницей, драматургом и общественным деятелем Вандой Василевской.

А 1 июля 1944 года Военный совет Польской армии в СССР обратился к соотечественникам в стране, призывая их подниматься на борьбу с гитлеровскими оккупантами.

"Встречайте достойно союзническую Красную армию, которая имеет величайшие заслуги в деле победы над немцами. Помогайте нашей армии и советским войскам уничтожать немецкие Вооруженные силы", — сказано в этом обращении.

© Фото : Минобороны России Обращение Военного Совета Польской Армии в СССР к соотечественникам в стране. Опубликовано в газете "Вольна Польска" 01.07.1944 года. Перевод с польского © Фото : Минобороны России Обращение Военного Совета Польской Армии в СССР к соотечественникам в стране. Опубликовано в газете "Вольна Польска" 01.07.1944 года. Перевод с польского

"Зверства были ужасными"

В донесении политотдела 60-й армии Первого Украинского фронта о встрече на территории Польши частей армии, датированном 6 августа 1944 года, в разделе "Зверства и грабежи немцев в Польше и отношение к ним поляков" приводятся свидетельства жителей страны о том, что творилось на оккупированной фашистами польской земле. Полное бесправие, жизнь под страхом смерти, постоянные издевательства, казни, грабежи, голодное существование и практически полное уничтожение польских евреев — все это описано в этом и других документах с ужасающими подробностями.

"Зверства немцев над мирным населением были ужасными. Все евреи полностью и по-звериному уничтожены. За каждого убитого немца немедленно расстреливалось не менее десяти невинных поляков. В районах боевых действий польских партизан отжигались целые села и беспощадно истреблялось население всех возрастов. В период оккупации и перед отступлением немцы угнали в Германию из Польши сотни тысяч поляков. Тюрьмы и концлагеря при немцах были переполнены поляками", — перечисляется в политдонесении.

Натерпевшись за пять лет фашистской оккупации, жители Польши встречали Красную армию как своего освободителя.

"Красная армия совершенно отличается от немецкой армии. В ней полный порядок, ей чужды грабежи. Вот почему к вам смело идет не только интеллигент, но в недавнем прошлом напуганный немцами крестьянин", — приводит документ слова врача по фамилии Тихский.

"Наше население очень радуется освобождению от ига немецких оккупантов. Мы верим в вас, нас поражает величие и мощь вашей техники, которая уже несколько суток беспрерывно идет за запад, нас поражает жизнерадостность ваших бойцов и офицеров. Мы верим в то, что немцы больше не вернутся к нам никогда", — эти слова принадлежат крестьянину Ситаниславу Алексешскому из села Канчуга.

Интересное свидетельство, запечатленное в этом политдонесении, касается живших в восточных районах Польши украинцев, которых "интересует сейчас прежде всего вопрос о том, отойдут ли эти районы к СССР. Все они в один голос заявляют, что эти районы — исконно русские земли, и если они не отойдут к СССР, то вы нам скажите сейчас, и мы переселимся в нашу Украину".

"На Люблинщине местное население открыто и бурно выражало свой восторг и свои симпатии Советскому Союзу и Красной армии. Во всех городах и селах стихийно возникали митинги, население вывешивало национальные флаги и транспаранты с надписями, приветствующими Красную армию", — сообщается в донесении политуправления Первого Белорусского фронта от 18 января 1945 года.

Приказ войскам Второй гвардейской танковой армии от 2 января 1945 года запрещает передвижение советских танков по асфальтированным дорогам Польши — так командование Красной армии заботилось о сохранении инфраструктуры страны.

Цена Победы

Среди опубликованных документов Минобороны — справки штаба Первого Украинского фронта о потерях в январе 1945 года. Согласно им, фронт потерял в Польше убитыми 18 531 человека, ранеными — 64 318 человек. К примеру, один только 1373-й стрелковый полк лишь за пять дней боев с 1 по 5 января 1945 года потерял 472 человека.

Пожалуй, особое место в этом массиве занимает докладная записка начальника политического управления Первого Украинского фронта Военному Совету фронта об отношении католического духовенства к Красной армии и польскому Комитету национального освобождения от 24 августа 1944 года. В ней отмечается, что первоначальная настороженность польского католического духовенства в вопросе проведения церковных служб и функционирования костелов очень быстро сменилась полным доверием. Ксендзы открыто выражали свои симпатии к Красной армии, призывали верующих оказывать ей помощь в борьбе с фашистами, поскольку "она преследует благородную цель — освобождение польского народа от немецких захватчиков".

В польском городе Лежайске во время похорон погибшего советского летчика капитана Никонова местный ксендз обратился к советскому командованию с просьбой взять могилу под свой надзор и соорудить за счет прихода мраморный памятник.

В городе Сухеднов похороны двух советских летчиков были организованы с участием местного населения, которое самостоятельно сделало гроб, памятник и возложило большое количество венков и живых цветов на могилу во время проведения траурного митинга.

Согласно новому закону, принятому в Польше, все эти памятники должны быть снесены.