В ФРГ сирийскому беженцу, воевавшему за "ан-Нусру"*, дали три года тюрьмы

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Высший земельный суд Штутгарта приговорил сирийского беженца к трем годам тюрьмы за участие в военных действиях в Сирии на стороне боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра"*, передает радиостанция SWR.

Сообщается, что 25-летний выходец из Сирии воевал на стороне боевиков в 2013-2014 году. В Германию он въехал в 2015 году.

В ходе разбирательства осужденный утверждал, что он, напротив, с единомышленниками вел войну против террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*), пытаясь очистить свой родной город от боевиков.

* Террористическая организация, запрещенная в России