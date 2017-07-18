Македония надеется, что ЕК рекомендует начать переговоры о вступлении в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. Македония надеется, что Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз как можно быстрее после выполнения страной девятимесячного плана реформ и по мере решения внутриполитических вопросов, заявил вице-премьер страны, ответственный за европейскую и евроатлантическую интеграцию, Буяр Османи.

По итогам совета по ассоциации ЕС – Македония Османи сообщил журналистам, что в ходе заседания заявил о признании страной всех рекомендаций ЕС по проведению реформ и намерении заручиться поддержкой оппозиции и гражданского общества при реформировании страны. По его словам, евроинтеграция должна быть общей целью всех македонцев, независимо от этнических и политических противоречий.

На заседании он рассказал о плане правительства под названием "три, шесть, девять". "Он включает меры, которые будут предприняты в течение первых трех месяцев до проведения местных выборов, чтобы мы смогли провести заслуживающие доверия и справедливые выборы, затем через шесть месяцев к концу года и меры, которые будут выполнены в течение девяти месяцев до последующего доклада ЕК", — заявил Османи.

Он отметил, что страна намерена активно разрешать открытые политическое вопросы, в том числе улучшить межэтнические соглашения, принять поправки к закону о языках. "При выполнении плана "три, шесть, девять" и решении открытых политических вопросов, если Македония добьется результатов, проведет справедливые и заслуживающие доверия местные выборы, мы ожидаем и действий Евросоюза, во-первых, путем безусловной рекомендации о переговорах о вступлении", — сказал вице-премьер.

По словам Османи, македонская сторона "надеется начать переговоры о вступлении как можно быстрее".

Серьезным препятствием на пути евроинтеграции Македонии является ее спор с Афинами о названии страны. Афины добиваются изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и блокируют вступление Скопье в ЕС и НАТО. По мнению Греции, название "Македония" отражает политику ирредентизма и может стать причиной территориальных претензий Скопье. При этом Афины не возражают, если слово "Македония" будет дополнено географическим определением. До разрешения спора Греция требует называть соседнюю страну "Бывшая Югославская Республика Македония" (БЮРМ), под таким названием страна входит и в ООН. Надежды на решение спора появились с приходом к власти в Скопье нового руководства.