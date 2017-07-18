Боевики ИГ* напали на деревню в иракской провинции Киркук

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* во вторник совершили нападение на деревню в иракской провинции Киркук, погибли пять человек, еще пятерых боевики взяли в заложники, сообщает иракский курдский телеканал Rudaw.
Сообщается, что при отступлении боевики установили несколько подрывных мин-ловушек. Разминированием занимаются силы безопасности, полицейские и курдские отряды "пешмерга".
Ранее иракские военные сообщили, что столкновения с боевиками вспыхнули с новой силой в ряде районов западной части второго по величине иракского города Мосул, об освобождении которого было объявлено в прошлый понедельник.
*Террористическая организация, запрещенная в Росси