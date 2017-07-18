Боевики ИГ* напали на деревню в иракской провинции Киркук

Иракские правительственные войска во время операции против ИГИЛ*. Архивное фото

Иракские правительственные войска во время операции против ИГИЛ*. Архивное фото

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* во вторник совершили нападение на деревню в иракской провинции Киркук, погибли пять человек, еще пятерых боевики взяли в заложники, сообщает иракский курдский телеканал Rudaw.

"Утром несколько боевиков ИГ* напали на деревню Чирах (Chirakh), взяли в заложники пятерых человек и убили еще пятерых", — передает телеканал со ссылкой на представителя местных властей Абдуллу Нуралдина.

Сообщается, что при отступлении боевики установили несколько подрывных мин-ловушек. Разминированием занимаются силы безопасности, полицейские и курдские отряды "пешмерга".

Ранее иракские военные сообщили, что столкновения с боевиками вспыхнули с новой силой в ряде районов западной части второго по величине иракского города Мосул, об освобождении которого было объявлено в прошлый понедельник.

*Террористическая организация, запрещенная в Росси