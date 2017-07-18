Захарченко ответил на вопрос, кто возглавит Малороссию

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что еще предстоит решить, кто возглавит Малороссию.

Ранее во вторник Захарченко предложил создать на переходный период до 3 лет новое государство Малороссия со столицей в Донецке. В ее конституции будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с РФ, она также возьмет курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.

"Это (кто возглавит Малороссию — ред.) мы должны будем решать уже потом. Сейчас главное сделать те шаги, которые необходимы. Первые шаги мы сделали, а дальше – это кропотливая работа", — сказал Захарченко в интервью "Комсомольской правде".

Ранее спикер ДНР Денис Пушилин заявил, что создание Малороссии — пока лишь идея, политических задач в этом направлении перед парламентом не стоит, нормативных актов нет.