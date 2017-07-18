Клинцевич назвал маниловщиной реакцию Порошенко на идею создания Малороссии

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич назвал маниловщиной заявление президента Украины Петра Порошенко о восстановлении "суверенитета над Донбассом и Крымом".

Ранее глава ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия. В конституции Малороссии будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с РФ, она также возьмет курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.

Порошенко после заявлений властей ДНР о создании Малороссии сообщил, что "Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом".

​"Реакция Петра Порошенко, ответившего на заявление о создании Малороссии словами, что Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом, была вполне ожидаемой. Чистейшей воды маниловщина, ничего общего с реальностью не имеющая", — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

В то же время сенатор отметил, что выводы о реализации идеи создания Малороссии можно будет сделать только после объединения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"Сейчас трудно сказать, насколько далеко готовы пойти самопровозглашенные республики в реализации этой инициативы. По логике вещей, первым шагом на пути создания Малороссии должно стать объединение ДНР и ЛНР. Только после этого можно будет делать какие-либо определенные выводы", — написал Клинцевич.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.