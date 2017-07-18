Глава МИД Германии рассказал, почему он ценит переговоры с Путиным

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль рассказал в интервью журналу Focus о своем отношении к Владимиру Путину.

"Он представляет интересы России, у него собственный взгляд на конфликт (на Украине — ред.). Но с ним можно разрешать все разногласия четко и напрямую. Поэтому я и ценю беседы с ним", — заявил Габриэль.

На вопрос о том, почему глава немецкого МИД так часто встречается с российским президентом — три раза с момента вступления в должность в январе этого года, Габриэль ответил, что "есть много проблем", которые нужно решать, и украинский конфликт — одна из них.

Обсуждая позицию Москвы по отношению к ситуации на Украине и к Западу, министр призвал каждого "взять и попробовать понять то, как на мир смотрят другие". По его словам, Путин считает, что Запад его подвел — в частности, начав переговоры об ассоциации Украины с ЕС без участия Москвы.

Габриэль также прокомментировал ситуацию с "Северным потоком-2" и теми санкциями, которые сенат США хочет ввести против России и от которых могут пострадать европейские страны.

Как и раньше, он раскритиковал США за то, что их "внешняя политика становится продолжением их экономической политики". "Загонять Россию в угол, вытесняя российский газ из Европы и заставляя европейцев покупать вместо этого американский — нет, так не пойдет", — отметил политик.

Последний раз Путин и Габриэль встречались в начале июня на Петербургском экономическом форуме, где обсудили вопросы двусторонних российско-германских отношений.