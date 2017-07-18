В Британии правительство хочет полностью изжить потребление табака

ЛОНДОН, 18 июл – РИА Новости. Правительство Великобритании серьезно настроено полностью искоренить потребление табака в стране и сократить число курильщиков до минимума — во вторник кабинет министров опубликовал план по контролю за употреблением табака.

В настоящее время около 15,5% населения Великобритании курит. Планируется свести это число до 12% к 2022 году и в дальнейшем стремиться полностью освободить британское общество по крайней мере от одной распространенной зависимости — табачной. Сейчас практически во всех крупных сетях супермаркетов на полках вместе с товарами личной гигиены выставлены упаковки жевательных резинок и конфет, которые помогают справиться с пагубной привычкой, а пачка сигарет стоит более 11 фунтов стерлингов.

"Наша цель – это сформировать поколение, свободное от курения. Мы будем считать ее выполненной, если уровень курения составит 5% или менее", — сказано в документе. Отмечается, что в том числе важно, чтобы среди 15-летних подростков число курящих снизилось с 8% хотя бы до 3%.

Число курильщиков в 15,5% — это самый низкий уровень потребления табака за всю историю борьбы с курением в Великобритании – в 1970-х годах двадцатого века число курильщиков составляло около 45% от общего числа населения. Как отмечается в докладе, курение остается главной причиной смертей среди населения, которые можно предотвратить. В стране, в которой около 7,3 миллиона человек курит, около 200 человек ежедневно умирает от заболеваний, связанных с табакокурением.

"Курение вызывает около 79 тысяч смертей в Англии, которые можно предотвратить, и обходится нашей экономике, согласно оценкам, примерно в 11 миллиардов фунтов стерлингов в год", — отмечается в документе. Сюда входят издержки на лечение, в среднем, курильщики проводят на больничном в год на 2,7 дня больше, чем их некурящие коллеги или те, которые бросили курить.