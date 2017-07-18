ДНР готова дать отпор провокациям Киева в Донбассе, заявил Басурин

ДОНЕЦК 18 июл — РИА Новости. Самопровозглашенная ДНР готова дать отпор в случае провоцирования Киевом эскалации в Донбассе из-за планов создания Малороссии, заявил во вторник журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее во вторник глава ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до 3 лет новое государство Малороссия со столицей в Донецке. Президент Украины Петр Порошенко после этих сообщений заявил, что "Украина восстановит суверенитет над Донбассом".

"Да, мы готовы к активной фазе боевых действий, если она будет разворачиваться украинской стороной", — заявил Басурин, отвечая на соответствующий вопрос.