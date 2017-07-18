МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Демонстрационные испытания американской корабельной лазерной установки в Персидском заливе рассчитаны на запугивание Ирана, при этом ее боевая эффективность относительно небольшая, считает эксперт центра военно-политических исследований при МГИМО (у) МИД России Владимир Коровин.

Ранее в понедельник телеканал CNN сообщил, что военно-морские силы США провели в Персидском заливе испытание системы лазерного оружия (LaWS), размещенной на транспорте-доке USS Ponce. По данным телеканала, LaWS поражает цель со скоростью света — в 50 тысяч раз быстрее межконтинентальных баллистических ракет. Сообщалось, что для тестирования лазерного оружия ВМС США запустили цель в виде беспилотного самолета, команда по обслуживанию лазера навела оружие на цель, крыло беспилотника загорелось "в одно мгновение", и он упал в море. Удар произошел "беззвучно и незаметно". Отмечено, что для функционирования оружия нужен только запас электричества, которое поступает из небольшого генератора, и три человека для обслуживания лазера. Собеседник CNN лейтенант Хьюз оценил стоимость одного использования оружия в один доллар США. Телеканал сообщил, что в настоящее время лазерное оружие нацелено на выведение из строя воздушных судов и небольших лодок.

"Это, прежде всего, демонстрационные испытания. США демонстрируют Ирану, который на другой стороне берега, что они могут поразить их небольшие лодки, беспилотники, катера этой установкой", — заявил РИА Новости во вторник Коровин.

По его словам, США сейчас не могут отправить в Персидский залив две-три авианосные ударные группы, как к берегам Северной Кореи, поэтому запустили установку LaWS. "Иранцы же все время показывают им свою силу: то катер захватят, то американских моряков. То есть, Соединенные Штаты как бы намекают, что нажмем на кнопку, и вы даже не узнаете, что это было — ни шума, ни выстрела ни один спутник не видел, а корабль утонул. Такую цель они преследуют этим демонстрационным испытанием", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, нынешний американский заход в Персидский залив — это фактически повторение испытаний на корабле-доке Ponce 100-киловаттной установки фирмы Raytheon. "Предыдущая серия испытаний прошла в декабре 2014 года", — уточнил Коровин.

"С тех пор в Персидском заливе многое изменилось. Началась сирийская кампания, ВМФ России выполнял пуски "Калибров" неподалеку. Теперь они туда вернулись и проводят испытания", — сказал эксперт.

Коровин считает, что эффективность LaWS нельзя назвать высокой. "Дальность ее действия не превышает одного-двух километров. Дальше влага начинает лазерный луч поглощать. Испытания происходят в Персидском заливе летом, когда небо чистое, нет песчаных бурь, минимальная влажность над водой. США достаточно много работали над этой темой с Израилем. Израильтяне, когда выбирали, какую систему им создавать — на основе ракет или лазеров — выбрали тему ракетную. Соответственно от лазеров они отказались. Это было порядка десяти-пятнадцати лет назад", — констатировал собеседник агентства.

Он отметил, что в СССР подобные эксперименты проводило НПО "Алмаз" в начале 1980-х годов. "Есть фотографии, как они сбивали беспилотник. Тогда были сделаны те же выводы: дальность поражения целей относительно небольшая, энергии требуется много и, соответственно, ракетный вариант перехвата и энергетически, и финансово выгоднее", — пояснил Коровин.

Он усомнился в том, что один выстрел LaWS стоит один доллар. "Конкретный выстрел, может, быть, и стоит столько, но к этому доллару надо добавить несколько десятков миллионов, затраченных на технологии и прочее", — пояснил эксперт.

"Коэффициент полезного действия подобных лазеров составляет единицы процентов. И когда говорят о 100-киловаттной установке, это говорит о том, что на нее работает вся энергетика корабля. Ее накачивают на соответствующий запас, и после этого энергия, да, выделяется. И действительно, если разделить ток из нашей розетки на количество этой энергии, получится один доллар за выстрел. То есть, это — хитрая вещь. Надо делить на все количество импульсов этого луча", — добавил собеседник РИА Новости.