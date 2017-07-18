МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Демонстрационные испытания американской корабельной лазерной установки в Персидском заливе рассчитаны на запугивание Ирана, при этом ее боевая эффективность относительно небольшая, считает эксперт центра военно-политических исследований при МГИМО (у) МИД России Владимир Коровин.
"Это, прежде всего, демонстрационные испытания. США демонстрируют Ирану, который на другой стороне берега, что они могут поразить их небольшие лодки, беспилотники, катера этой установкой", — заявил РИА Новости во вторник Коровин.
По его словам, США сейчас не могут отправить в Персидский залив две-три авианосные ударные группы, как к берегам Северной Кореи, поэтому запустили установку LaWS. "Иранцы же все время показывают им свою силу: то катер захватят, то американских моряков. То есть, Соединенные Штаты как бы намекают, что нажмем на кнопку, и вы даже не узнаете, что это было — ни шума, ни выстрела ни один спутник не видел, а корабль утонул. Такую цель они преследуют этим демонстрационным испытанием", — подчеркнул эксперт.
"С тех пор в Персидском заливе многое изменилось. Началась сирийская кампания, ВМФ России выполнял пуски "Калибров" неподалеку. Теперь они туда вернулись и проводят испытания", — сказал эксперт.
Коровин считает, что эффективность LaWS нельзя назвать высокой. "Дальность ее действия не превышает одного-двух километров. Дальше влага начинает лазерный луч поглощать. Испытания происходят в Персидском заливе летом, когда небо чистое, нет песчаных бурь, минимальная влажность над водой. США достаточно много работали над этой темой с Израилем. Израильтяне, когда выбирали, какую систему им создавать — на основе ракет или лазеров — выбрали тему ракетную. Соответственно от лазеров они отказались. Это было порядка десяти-пятнадцати лет назад", — констатировал собеседник агентства.
Он отметил, что в СССР подобные эксперименты проводило НПО "Алмаз" в начале 1980-х годов. "Есть фотографии, как они сбивали беспилотник. Тогда были сделаны те же выводы: дальность поражения целей относительно небольшая, энергии требуется много и, соответственно, ракетный вариант перехвата и энергетически, и финансово выгоднее", — пояснил Коровин.
"Коэффициент полезного действия подобных лазеров составляет единицы процентов. И когда говорят о 100-киловаттной установке, это говорит о том, что на нее работает вся энергетика корабля. Ее накачивают на соответствующий запас, и после этого энергия, да, выделяется. И действительно, если разделить ток из нашей розетки на количество этой энергии, получится один доллар за выстрел. То есть, это — хитрая вещь. Надо делить на все количество импульсов этого луча", — добавил собеседник РИА Новости.