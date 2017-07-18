В ДНР заявили, что Киев вынуждает ополченцев открывать ответный огонь

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Киевская сторона вынуждает самопровозглашенную Донецкую народную республику открыть ответный огонь, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"Украинская сторона нас вынуждает открыть ответный огонь, потому что дальше терпеть этот беспредел, который устроили Кокарев и Красильников – это командиры бригад – уже невыносимо… Они играют с огнем", — заявил Басурин в эфире телеканала "Россия-24".
Контактная группа по Украине ранее на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.