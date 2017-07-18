В ДНР заявили, что Киев вынуждает ополченцев открывать ответный огонь

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Киевская сторона вынуждает самопровозглашенную Донецкую народную республику открыть ответный огонь, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили о гибели одного и ранении трех мирных жителей за сутки из-за обстрелов.

"Украинская сторона нас вынуждает открыть ответный огонь, потому что дальше терпеть этот беспредел, который устроили Кокарев и Красильников – это командиры бригад – уже невыносимо… Они играют с огнем", — заявил Басурин в эфире телеканала "Россия-24".

Контактная группа по Украине ранее на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.