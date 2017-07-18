В Минкультуры Казахстана шутку КВНщика Мусагалиева назвали недоразумением

АСТАНА, 18 июл — РИА Новости. Скандальную шутку юмориста Азамата Мусагалиева прокомментировал министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы, сообщает Sputnik Казахстан.

"Мне кажется, он необдуманно, как-то шутливо высказался, но на самом деле я его очень хорошо знаю, он креативная и интересная личность. Мне кажется, это было недоразумение", — заявил Мухамедиулы.

Ранее сообщалось, что шутку юмориста в эфире телеканала ТНТ многие зрители-казахстанцы посчитали оскорбительной. В 14-секундном проморолике Мусагалиев на вопрос комика Нурлана Сабурова на казахском языке ответил: "Курлы-мурлы, курлы-мурлы". "А что это значит?" — переспросил Сабуров. "А у тебя что-то значило? Я думал, что мы просто прикалываемся", — смеясь ответил Мусагалиев.

"Курлыканье" Азамата Мусагалиева некоторые казахстанцы восприняли как осмеяние национального языка.

Коллеги-КВНщики уже высказались в защиту Мусагалиева и попросили простить ему неудачную шутку.

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