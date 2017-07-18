В ЛНР опровергли участие в создании Малороссии

ЛУГАНСК, 18 июл — РИА Новости. Луганская народная республика не направляла своих представителей на заседание по созданию Малороссии, этот вопрос с республикой не согласовывался, сообщил председатель Народного Совета самопровозглашенной ЛНР Владимир Дегтяренко.
"Луганская Народная Республика не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался", — приводит его слова "Луганский информационный центр".
Как сообщается, Дегтяренко подчеркнул, что "на данный момент целесообразность подобного шага вызывает большие сомнения".
"Ведь подобные решения можно принимать только с учетом мнения самого народа. Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем Минские соглашения, альтернативы которым нет. Мы готовы обсудить данный вопрос в случае поступления предложений. Но, повторю еще раз, данный вопрос не поступал на рассмотрение", — добавил он.