В ЛНР опровергли участие в создании Малороссии

ЛУГАНСК, 18 июл — РИА Новости. Луганская народная республика не направляла своих представителей на заседание по созданию Малороссии, этот вопрос с республикой не согласовывался, сообщил председатель Народного Совета самопровозглашенной ЛНР Владимир Дегтяренко.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до 3 лет новое государство "Малороссия". В ее конституции будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с РФ, она возьмет курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.

"Луганская Народная Республика не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался", — приводит его слова "Луганский информационный центр".

Как сообщается, Дегтяренко подчеркнул, что "на данный момент целесообразность подобного шага вызывает большие сомнения".

"Ведь подобные решения можно принимать только с учетом мнения самого народа. Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем Минские соглашения, альтернативы которым нет. Мы готовы обсудить данный вопрос в случае поступления предложений. Но, повторю еще раз, данный вопрос не поступал на рассмотрение", — добавил он.