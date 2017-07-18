В Иране приняли законопроект о противодействии "американскому терроризму"

ТЕГЕРАН, 18 июл — РИА Новости. Иранский парламент во вторник большинством голосов принял законопроект о противодействии "американскому терроризму" на Ближнем Востоке, передает иранское гостелевидение.

За законопроект проголосовали 212 членов парламента.

"Это голосование доказывает решимость иранского народа в борьбе с американскими действиями… Американская администрация должна четко осознавать наш посыл, что любое действие против Исламской Республики будет яростно отражено народом и парламентом", — заявил после голосования спикер парламента Али Лариджани.

Данный законопроект стал ответом на решение сената США от 15 июня: абсолютным большинством голосов был принят законопроект, предусматривающий введение новых санкций против России и Ирана. Советник верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти назвал решение сената США о введении новых санкций против Тегерана явным нарушением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.