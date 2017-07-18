СМИ: полковник штаба НАТО в Польше задержан по подозрению в педофилии

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Полковник штаба командования НАТО в польском Эльблонге задержан по подозрению в педофилии, сообщают во вторник польские СМИ.

По данным радиостанции RMF , полицейские задержали "высокопоставленного офицера Войска Польского" после того, как он договорился о встрече с 14-летней девочкой. Под видом несовершеннолетней с полковником договорились о встрече "ловцы педофилов".

"Вчера около 20.00 полицейские задержали 52-летнего мужчину, который через интернет-портал предлагал действия сексуального характера несовершеннолетней в возрасте меньше 15 лет", — заявил представитель полиции.

По данным радиостанции, сегодня задержанный полковник будет допрошен, после этого будет принято решение о его аресте. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время собирают доказательства, изучают телефон и компьютер полковника. Выясняется, впервые ли он договорился о встрече с несовершеннолетней.

При этом местные СМИ отмечают, что согласно сообщениям Минобороны страны, полковник снят со своей должности и переведен в кадровый резерв. На официальном сайте МО Польши сообщается только об одном подобном решении, принятом в последнее время, речь идет о главе штаба международной дивизии Запад-Восток Роберте Орловском, который занял этот пост минувшей осенью.

"18 июля 2017 года полковник Роберт Орловский… решением министра национальной обороны был снят с должности и отправлен в кадровый резерв", — говорится в сообщении ведомства.