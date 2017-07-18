СМИ назвали причину переноса сделки о поставке немецких подлодок Израилю

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июл – РИА Новости. Власти Германии приостановили оформление сделки по продаже Израилю трех подводных лодок из-за набирающего обороты коррупционного расследования, сообщил во вторник новостной интернет-ресурс "Уай-нет". © РИА Новости / Алексей Никольский Перейти в фотобанк Адвоката Нетаньяху подозревают в коррупции в деле о "немецких подлодках"

По его данным, немецкая сторона отложила на неопределенный срок подписание меморандума о взаимопонимании, которое планировалось провести на следующей неделе.

"Это заявление стало драматическим поворотом истории, которое может в конечном счете привести к отмене гигантской сделки между двумя странами", — сказано в публикации.

Сделка на поставку в Израиль трех субмарин типа "Дельфин" оценивается в полтора миллиарда евро и должна быть на треть профинансирована самой Германией. Израильские следственные органы сейчас проверяют сделку на наличие коррупционной составляющей. В числе подозреваемых проходят бывший командующий военно-морскими силами страны Элиэзер Маром и личный адвокат премьер-министра Израиля Давид Шимрон, который предположительно имел связи с немецкой судостроительной компанией ThyssenKrupp. На прошлой неделе их вызывали на допрос и поместили под домашний арест.

"Отмена подписания возможна из-за пункта в соглашении, который позволяет немцам в одностороннем порядке выйти из него, если будет доказано, что сделка была заключена при помощи коррупции и взяток", — пишет "Уай-нет".

Сам глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху не является фигурантом "дела 3000". Он ранее заявил, что не знал о связях своего адвоката с немецкими судопромышленниками, и заверил, что решение о покупке у них субмарин принималось на основе профессиональных соображений через прозрачные процедуры с участием всех профильных ведомств. Шимрон также настаивает, что его действия не нарушали закона.

Подводный флот Израиля сейчас состоит из пяти дизель-электрических субмарин класса "Дельфин" немецкой постройки. По не комментируемым израильтянами данным зарубежной печати, они способны нести ядерное оружие. Последние из них оснащаются воздухонезависимыми энергетическими установками. Израиль и Германия уже подписали контракт на постройку шестой подлодки.